Back to Black e Civil War in testa al box office cinema in Italia

Sia la pellicola di Alex Garland che il biopic su Amy Winehouse hanno appena fatto il loro debutto nei cinema nazionali. Il primo titolo italiano nella classifica degli incassi è “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. I dati del botteghino di giovedì 18 aprile

Come spesso accade, sono le ultimissime uscite a dominare le classifiche del box office, almeno così è accaduto per quello del giovedì di questa settimana, giornata di debutto di alcune delle pellicole più attese del mese di aprile.

Back to Black di Sam Taylor-Johnson e Civil War di Alex Garland hanno occupato, rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica degli incassi nazionali di giovedì 18 aprile.

Cinetel ha fornito i dettagli della partecipazione del pubblico in sala per questi due titoli internazionali dei quali si è molto discusso nell'ultima stagione. Entrambi erano parecchio attesi per diverse ragioni.



Back to Black di Sam Taylor-Johnson Con oltre dodicimila presenze in sala Back to Black, il film biografico incentrato sulla vita e sulla carriera di Amy Winehouse, si è aggiudicato la cima della classifica del box office in Italia nel giorno del suo debutto sul grande schermo.

Il ritratto della cantante inglese scomparsa nel 2011 è un appassionato biopic musicale che descrive la parabola dell'artista dalla voce soul e jazz più riconoscibile dell'età contemporanea.

La cantautrice londinese dal look inimitabile e dalla storia tragica, diventata in breve tempo un'icona globale quando era ancora in vita, ha il volto di Marisa Abela, britannica, classe 1996, autrice di una prova, per la critica, convincente.

La storia è quella ultra conosciuta dal pubblico che ha vissuto gli anni del successo mondiale di Winehouse, sigillato da Back to Black, album del 2006 vincitore del Grammy Award nel 2008 nella categoria Miglior album pop vocale.

Nel cast anche Lesley Manville, Eddie Marsan e Juliet Cowman, rispettivamente, la nonna, il padre e la madre della star, e Jack O'Connell nel ruolo del marito di Winehouse, Blake Fielder-Civil (VEDI IL CONFRONTO TRA GLI ATTORI E I PERSONAGGI REALI).

Civil War di Alex Garland Quasi diecimila le presenze in sala, invece, per Civil War, film d'azione, di guerra e fantascientifico ambientato negli Stati Uniti in un futuro spaventoso agli occhi dello spettatore contemporaneo.

Firmata da Alex Garland, regista di Ex Machina (2014) e Men (2022), la pellicola descrive uno scenario di caos e devastazione di cui l'autore lascia immaginare i motivi. Superflue le spiegazioni in un mondo che ha scelto la violenza. Difficile distinguere le fazioni.

Il pubblico statunitense, che si è precipitato a vedere il film alla sua uscita, è rimasto colpito e diviso sul senso dell'opera e la sua opportunità in un anno delicato come quello delle elezioni presidenziali.

La pellicola, fino ad ora la più costosa prodotta da A24, studio che sta dietro a buona parte dei film più acclamati delle ultime stagioni, ha avuto le prime soddisfazioni con un primo weekend con incassi da record.

