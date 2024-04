Food for profit, dove vedere il docu sugli allevamenti intensivi

Il film documentaristico di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi che mostra il collegamento tra industria della carne, lobby e potere politico per adesso si può guardare soltanto nelle sale cinematografiche che decidono di proiettare la pellicola. Per sapere dove poterlo vedere, “basta andare sul sito di Food For Profit: aggiorniamo ogni ora il calendario delle proiezioni”, spiega la stessa Innocenzi in una recente intervista rilasciata a Radio Deejay

Si intitola Food for profit ed è il film documentaristico firmato da Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi che mostra il collegamento tra industria della carne, lobby e potere politico.

Si tratta di una vera e propria “pellicola fenomeno”, che sta facendo molto parlare di sé.

Per adesso non è disponibile in streaming né in televisione: si può guardare soltanto nelle sale cinematografiche che decidono di proiettare la pellicola. Per sapere dove poterlo trovare, “basta andare sul sito di Food For Profit: aggiorniamo ogni ora il calendario delle proiezioni”, spiega la stessa Giulia Innocenzi in una recente intervista rilasciata a Radio Deejay.

“Grazie al passaparola, stiamo facendo sold out nei cinema che coraggiosamente hanno deciso di proiettare il film. Stiamo anche avendo l’aiuto dei cittadini che organizzano loro stessi le proiezioni nelle loro città”, aggiunge Innocenzi.

Dunque per merito del tam tam e dell’enorme coinvolgimento che città, cinema e cittadini stanno dimostrando di fronte all’argomento trattato da questo documentario, Food for profit si sta diffondendo a macchia d’olio.

Il film è stato proiettato anche in Parlamento: “Il 20 marzo abbiamo l’onore di presentare Food for profit al Parlamento: voglio vedere proprio che reazioni avranno i nostri parlamentari, soprattutto, perché noi abbiamo delle richieste molto concrete, a partire dallo stop di sussidi pubblici agli allevamenti intensivi”, aveva dichiarato Giulia Innocenzi prima della proiezione in Parlamento.



