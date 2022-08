3/18 ©Getty

L’attore Joaquin Phoenix è vegano da bambino e negli anni non ha mai smesso di impegnarsi in battaglie per la salvaguardia della natura e degli animali. Nel 2020 divenne virale la foto in cui, assieme a Rooney Mara, festeggiava la vittoria dell’Oscar con un hamburger vegano.

