Thor, Natalie Portman: niente carne per Hemsworth prima del bacio

“Chris Hemsworth è davvero gentile”, ha dichiarato Natalie Portman nel corso dell'intervista. “Il giorno in cui girammo la scena del bacio non mangiò carne al mattino perché sono vegana”, ha rivelato, specificando che per l'attore è stato un grande sacrificio perché “lui mangia carne più o meno ogni mezz’ora. È stato molto premuroso da parte sua. Non è qualcosa per cui mi arrabbio o a cui tengo, ma è stato solo premuroso”, ha concluso, sottolineando ancora una volta la gentilezza del collega. Anche Tessa Thompson, che nel film interpreta Valchiria, ha confermato l'attenzione di Hemsworth per la co-protagonista, e ha aggiunto: “Non sapevo che potesse resistere senza mangiare carne. È come se mangiasse dei bisonti al mattino. È stato un gesto molto dolce”. In Thor: Love and Thunder, il protagonista chiede aiuto a Re Valchiria, a Korg e all’ex fidanzata Jane Foster, ora in grado di sollevare Mjolnir, per sconfiggere il terribile Gorr il Macellatore di Dèi, interpretato da Christian Bale, che vuole portare all’estinzione degli dei.