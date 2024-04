Civil War, incassi da top tre al debutto negli USA

Il nuovo film di Alex Garland incassa nel suo primo fine settimana nelle sale quasi ventisei milioni di dollari. Il thriller è costato alla A24, cinquanta milioni di dollari: si tratta del più costoso investimento per la casa di produzione indipendente

Civil War è uscito negli Stati Uniti il 12 aprile e al suo debutto ha già riscosso un grandissimo successo. Quasi ventisei milioni di dollari è il guadagno ottenuto nel finesettimana dal nuovo thriller distopico di Alex Garland, prodotto dalla A24, che possiede i diritti per i mercati esteri. A fronte di un investimento di cinquanta milioni di dollari – il più costoso per la casa di produzione indipendente – , non può che trattarsi di un ottimo risultato, che è valso al film il primo posto nella top five dei più visti al cinema.

La top five Sul podio, anche Godzilla e Kong - Il nuovo impero, al secondo posto, e Ghostbusters - Minaccia glaciale, al terzo, seguiti da Kung Fu Panda 4 e Dune - Parte 2. Godzilla, produzione Warner Bros. e Legendary Entertainment, ha incassato 158 milioni di dollari a livello nazionale, 437 a livello globale, dopo essere stato per ben due settimane primo in classifica. L’incasso del sequel degli Acchiappafantasmi, prodotto da Sony e arrivato nelle sale dopo quarant’anni dal primo film, per poco non raggiunge i cento milioni al botteghino nazionale. Il film d’animazione di Universal e DreamWorks Animation, costato 85 milioni di dollari, ha guadagnato, invece, cinque milioni e mezzo questo finesettimana. L’introito complessivo è stato di 174 milioni di dollari in Nord America e più di 452 milioni di dollari nel mondo. Il secondo film di Dune ottiene il primato di incasso più ricco dell’anno: 272 milioni di dollari nel Nord America e 684 a livello globale. leggi anche Godzilla e Kong – Il nuovo impero, la recensione del film

La trama di Civil War La nuova opera cinematografica di Alex Garland, che ha diretto, tra gli altri, anche Men e Ex Machina, è ambientata in un futuro prossimo. Gli Stati Uniti sono nel pieno di una guerra civile tra fazioni. Lee, fotografa, interpretata da Kirsten Dunst, e Joel, reporter, ruolo affidato a Wagner Moura, accompagnati dalla giovane fotografa Jessie e dal giornalista Sammy, si mettono in viaggio da New York per raggiungere Washington DC, per documentare la difficile situazione politica e bellica che sta mettendo quotidianamente a rischio la vita dei civili.

