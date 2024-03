14/17 ©Webphoto

Il regista ha raccontato ancora: “Avevamo lasciato Po soddisfatto: era il Kung Fu Panda, il Guerriero dragone. Abbiamo pensato tanto a come farlo evolvere e abbiamo deciso di togliergli tutto quello che aveva desiderato e per cui aveva lottato. In questo modo, il film affronta un tema in cui ci riconosciamo tutti: l'ansia di cambiare. Non abbiamo tutti paura del cambiamento? Po ci insegna che cambiare è grandioso. Se scegli di andare avanti, non lasci indietro nessuno e niente di quello che sei. Anzi, il più delle volte ti trasformi in qualcosa di meglio”