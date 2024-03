Kung Fu Panda 4, Po è tornato! Clip in esclusiva

Un cast di doppiatori da Oscar

Il film si avvale delle voci storiche a partire dalla conferma di Jack Black, che nella versione originale doppia il paffuto e maldestro protagonista, Dustin Hoffman, vincitore del premio Oscar®, nel ruolo del maestro di kung fu Shifu; James Hong (Everything Everywhere All at Once) nel ruolo del padre adottivo di Po, Mr. Ping; Bryan Cranston, candidato al premio Oscar®, nel ruolo del padre naturale di Po, Li, e Ian McShane, candidato al premio Emmy®, nel ruolo di Tai Lung, ex allievo e acerrimo nemico di Shifu. Il vincitore dell'Oscar® Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) si unisce all'ensemble nel ruolo di un nuovo personaggio, Han Il leader del Covo dei Ladri. Per quanto riguarda, invece la versione italiana il ruolo di doppiatore principale del panda più amato del cinema d'animazione è affidato a Fabio Volo.

Kung Fu Panda 4 è diretto da Mike Mitchell (Trolls della DreamWorks Animation, Shrek e vissero felici e contenti) e prodotto da Rebecca Huntley (Troppo Cattivi della DreamWorks Animation). La co-regista del film è Stephanie Ma Stine (She-Ra e le principesse guerriere). Nel 2008, il primo capitolo del franchise, Kung Fu Panda, nominato agli Oscar®, è diventato il film d'animazione originale di maggior incasso della DreamWorks Animation e ha dato il via a un franchise che ha guadagnato più di 1,8 miliardi di dollari al box office mondiale.