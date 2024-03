Sky Cinema Family, arriva la maratona DreamWorks Animation

Cinema

I film da vedere in streaming a marzo 2024

Marzo è un mese ricchissimo di prime visioni. Da The Flash a Dogman, da Ferrari a Napoleon, tante sono le pellicole che sbarcano (o debuttano) in streaming. Ecco quali sono i film da non perdere

Due matrimoni alla volta - Sky Cinema Uno. Philippe Lacheau dirige il sequel della commedia di successo Alibi.com. Greg ha chiuso la sua agenzia, che confezionava scuse perfette per gente con qualcosa da nascondere. Deciso a sposare Flo, i genitori della ragazza non vogliono incontrare i suoi: la star del porno Appoline e il truffatore Daniel. L’unica soluzione? Chiamare gli ex colleghi di Alibi.com per un’ultima menzogna. Su Sky Cinema il 2 marzo

Mio padre è un sicario - Sky Cinema Uno. Nicolas Cage è il protagonista di questa action comedy con Ashley Greene, in arrivo il 6 marzo. Ashley e sua figlia Sarah sono in pericolo. La donna si rivolge dunque a suo padre, che vive come un senzatetto sulle spiagge delle Isole Cayman, e che ha un passato a lei oscuro