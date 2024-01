Nomination Oscar 2024, le previsioni sulle candidature

In attesa delle candidature ufficiali della 96ª edizione degli Academy Awards, che saranno rivelate domani 23 gennaio, ecco le previsioni secondo Variety. Tra i film che potrebbero ottenere più nomination ci sono "Barbie”, “Killers of the Flower Moon" , “Oppenheimer” e "Povere creature!"

Martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills verranno annunciate le nomination agli Oscar 2024 (LO SPECIALE ). Scopriremo quindi se Io capitano di Matteo Garrone potra concorrere per conquistare la statuetta come miglior film internazionale.

Nomination Oscar 2024, Le previsioni di Variety

Le nomination agli Oscar, talvolta, possono riservar qualche sorpresa. E come accade ogni anno, Variety ha stilato le previsioni delle candidature per ogni categoria in gara. Secondo il settimanale americano di intrattenimento questi sono i lungometraggi che dovrebbero fare incetta di nomination: Barbie, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Povere creature!.

Vi anticipiano che, almeno secondo Variety, il film di Matteo Garrone non rientrebbe tra i cinque titoli che si contenderanno la statuetta per il miglior film non in lingua inglese.