Ecco i candidati della 68^edizione del Premio più importante del cinema italiano. 18 nomination per "Esterno notte". Seguono "Le otto montagne e "La stranezza" con 14 candidature. La cerimonia di premiazione è prevista per stasera, mercoledì 10 maggio

I FILM PIÙ CANDIDATI

Il film col più alto numero di candidature è Esterno notte di Marco Bellocchio in gara in 18 categorie, a seguire con 14 nomination La Stranezza di Roberto Andò e a pari merito Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, mentre Il signore delle formiche di Gianni Amelio ha ottenuto 11 candidature. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e verrà condotta da Carlo Conti con Matilde Gioli. I premi David di Donatello assegnati saranno 35, oltre ai David Speciali. Già comunicato il premio per il miglior cortometraggio. A presenziare l’annuncio delle candidature c'erano Stefano Coletta (direttore intrattenimento prime time RAI), Piera Detassis (presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano), Nicola Maccanico (AD di Cinecittà), il conduttore Carlo Conti, Lucia Borgonzoni (sottosegretario del MIC) e Giovanni Anversa (vice direttore intrattenimento prime time RAI).