Su Sky i film candidati ai David di Donatello 2023. La programmazione

In attesa della cerimonia di premiazione prevista per il prossimo 10 maggio (qui tutte le candidature), sono già disponibili Sky e on demand molti dei film candidati (qui tutte le nomination). Si va dal film di Gianni Amelio IL SIGNORE DELLE FORMICHE, nominato per miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, miglior attore protagonista per Luigi Lo Cascio, miglior attore non protagonista per Elio Germano, migliore scenografia, migliori costumi, miglior trucco, migliore acconciatura, miglior montaggio e miglior suono a SICCITÀ, di Paolo Virzì, che ha ottenuto le nomination per Claudia Pandolfi come migliore attrice protagonista, migliore attrice non protagonista per Emanuela Fanelli, miglior compositore per Franco Piersanti, migliori effetti visivi. In programmazione anche BONES AND ALL, pellicola di Luca Guadagnino nominata per miglior film internazionale, ELVIS, di Baz Luhrmann, nominato per miglior film internazionale, CORRO DA TE, di Riccardo Milani, nominato per il premio David Giovani. E ancora SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt, candidato per il miglior esordio alla regia e la miglior attrice protagonista con Barbara Ronchi; BRADO, di Kim Rossi Stuart, nominato per la migliore sceneggiatura non originale; MARCEL! di Jasmine Trinca, nominato per il miglior esordio alla regia.