David di Donatello, Premio Cecilia Mangini: i 10 documentari in gara

Sono state selezionate le dieci opere che concorreranno al Premio David di Donatello - Cecilia Mangini 2023 per il miglior documentario. Lo annuncia Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello in accordo con il Consiglio direttivo composto da Francesco Rutelli, Francesco Giambrone, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti. Questi i titoli scelti dall'apposita commissione per i documentari composta da Guido Albonetti, Pedro Armocida, Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Betta Lodoli, Pinangelo Marino, Giacomo Ravesi.

i titoli

IL CERCHIO di Sophie Chiarello, FRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE di Anselma Dell'Olio, GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin, IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi, KILL ME IF YOU CAN di Alex Infascelli, LAST STOP BEFORE CHOCOLATE MOUNTAIN di Susanna Della Sala, IL POSTO di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, SVEGLIAMI A MEZZANOTTE di Francesco Patierno, THE MATCHMAKER di Benedetta Argentieri, LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani.