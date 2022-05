1/16 ©Getty

A Roma è la notte dei David di Donatello, condotti da Carlo Conti e Drusilla Foer. Venticinque le categorie per celebrare il cinema italiano, oltre al David alla carriera vinto da Giovanna Ralli e ai due David speciali assegnati a Sabrina Ferilli e al regista Antonio Capuano. Ecco i look degli ospiti che hanno sfilato sul red carpet di Cinecittà per la 67esima edizione degli Oscar italiani

