L'immensità, il film di Emanuele Crialese è in prima tv su Sky.

Un toccante racconto autobiografico di formazione ambientato nella Roma degli anni 70 sulle note dei successi musicali italiani dell’epoca. Fra rinascita e identità di genere, un lungometraggio che emoziona e fa riflettere. In prima tv Lunedì 21 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand .

Si tratta dell’opera più e personale del cineasta italiano, nato biologicamente donna e poi attraverso un lungo processo di transizione diventato un uomo. Undici anni dopo il film Terraferma, il regista Emanuele Crialese è tornato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia conSicché le vicende di Adriana, ragazza dodicenne nella Roma degli anni Settanta che vuole essere chiamata Andrea si trasfigura nella cartina di tornasole dell’esperienza complicata e dolorosa di un autore cinematografico nato nell’Italia del 1965, e del suo desiderio di cambiamento e rinascita. Certo, il film è tutt’altro che una mera autobiografa. Si tratta di un viaggio in salsa pop nell’immaginario vintage di un Paese in cui era inimmaginabile poter ipotizzare di mutare genere.

Emanuele Crialese racconta la sua storia

Parafrasando la celebre frase che si presume sia stata pronunciata da Gustave Flaubert a proposito del suo romanzo Madame Bovary: “Adriana c'est moi!”, La giovane protagonista di L’immensità, infatti è una sorta di alter ego di Emanuele Crialese, per stessa ammissione del regista: "È un personaggio ispirato alla mia infanzia, alla mia storia, trasfigurata. Sono nato biologicamente come donna. Non sarò mai come un altro uomo, ma ciò non significa che non ci sia in me quella parte femminile che penso sia anche la parte migliore di me in quanto maschio. Io sono quello che sono e mantengo entrambe le polarità”.

Non a caso, il film inizia con Adriana sul terrazzo di casa, intenta ad aspettare invano un segnale dallo spazio. Una ragazzina con il giubbotto di pelle rosso, una stella da sceriffo sul petto e il dolore di sentirsi aliena a se stessa. Intanto la tv trasmette lo spot dell’Amaro Cora, i “pappagalli” molestano le belle signore per le strade della Città Eterna e la Cinquecento Fiat impazza per le strade dell’Urbe. Nietzsche diceva che in virtù della musica le passioni godono di se stesse. E forse l’unico spazio in cui la protagonista può immaginarsi come vorrebbe è il varietà musicale Milleluci, datato 1973. Nello specifico quell’iconico duetto tra Adriano Celentano e Raffaella Carrà impegnati nella canzone “Prisencolinensinainciusol". Ma la “Raffa” con la sua contagiosa “jeu de vivre” risulta una sorta di Nume tutelare di tutto il film. Basti pensare alla mitica Rumore, colonna sonora di una frizzante sequenza domestica ambientata in cucina tra piatti e tovaglie.