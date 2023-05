David di Donatello 2023, tutto sulla cerimonia

La 68ª edizione dei premi cinematografici, che sarà condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli, si svolgerà mercoledì 10 maggio nei Lumina Studios di Roma e sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30, visibile anche sulla piattaforma streaming RaiPlay Condividi

La cerimonia della 68ª edizione dei David di Donatello, il prestigioso premio cinematografico assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano e considerato l'Oscar nazionale, si svolgerà mercoledì 10 maggio nei Lumina Studios di Roma e sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30, visibile anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Carlo Conti, affiancato dall'attrice Matilde Gioli che debutterà come co-conduttrice, guiderà per la sesta edizione consecutiva l'evento che assegnerà 25 Premi David di Donatello e i David Speciali, inclusi quelli destinati a Enrico Vanzina e Isabella Rossellini.

COME NASCONO I DAVID DI DONATELLO? La storia dei David di Donatello inizia nel 1950 con la fondazione a Roma dell’Open Gate Club che, come riporta il sito ufficiale della manifestazione cinematografica, aveva come simbolo “una porta che si apriva: per accogliere i tempi nuovi e tutti quelli, soprattutto stranieri, che, chiusa la parentesi buia della guerra, tornavano a darsi Roma come meta privilegiata, soprattutto dal punto di vista culturale”. Proprio all'interno del club romano, in un periodo di significativa fioritura del cinema, è sorto nel 1953 il Comitato per l’Arte e la Cultura poi affiancato, nel 1954, dal Circolo Internazionale del Cinema, che nel 1955 ha cambiato nome in Club Internazionale del Cinema. Sotto la guida di Italo Gemini, presidente dell’AGIS, i due circoli cinefili hanno istituito i David di Donatello, destinati alla migliore produzione cinematografica italiana e straniera e ispirati agli stessi criteri dei Premi Oscar a Hollywood. I riconoscimenti hanno assunto come riferimento la statua del David scolpita a Firenze da Donatello e riprodotta in oro da Bulgari. approfondimento David di Donatello 2023, a Isabella Rossellini il Premio Speciale

COME PARTECIPARE E VOTARE AI DAVID DI DONATELLO? L’iscrizione ai David di Donatello 2023 era aperta a tutti i film italiani usciti nelle sale cinematografiche tra il 1º marzo 2022 e il 31 dicembre 2022. Secondo il regolamento, la Giuria dei Premi David di Donatello è composta dai Candidati e dai Premiati con il David di Donatello (aggiornati annualmente), dai componenti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Accademia e dai rappresentanti di "Cultura e Società", cioè dagli “esponenti di chiara fama o di riconosciuta competenza della cultura, del cinema e dell'audiovisivo in tutti i suoi ambiti, dell'organizzazione culturale, dell'arte e del giornalismo e da personalità di rilievo della società italiana, proposti dalla Presidenza dei David e dal Consiglio Direttivo”. approfondimento David di Donatello 2023, a Enrico Vanzina il Premio Speciale

CANDIDATURE AI PREMI DAVID DI DONATELLO 2023? Ecco tutte le candidature alla 68ª edizione dei David di Donatello:



Miglior film

• Esterno notte (Marco Bellocchio)

• Il signore delle formiche (Gianni Amelio)

• La stranezza (Roberto Andò)

• Le otto montagne (Felix Van Groeningen - Charlotte Vandermeersh)

• Nostalgia (Mario Martone)

Miglior regia

• Esterno notte (Marco Bellocchio)

• Il signore delle formiche (Gianni Amelio)

• La stranezza (Roberto Andò)

• Le otto montagne (Felix Van Groeningen - Charlotte Vandermeersh)

• Nostalgia (Mario Martone)

Miglior attore protagonista

• Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

• Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

• Ficarra e Picone (La stranezza)

• Alessandro Borghi (Le otto montagne)

• Luca Marinelli (Le otto montagne)

Miglior attrice protagonista

• Benedetta Porcaroli (Amanda)

• Margherita Buy (Esterno notte)

• Penelope Cruz (L'immensità)

• Barbara Ronchi (Settembre)

• Claudia Pandolfi (Siccità)

Miglior attore non protagonista

• Fausto Russo Alesi (Esterno notte)

•. Toni Servillo (Esterno notte)

• Elio Germano (Il signore delle formiche)

• Filippo Timi (Le otto montagne)

• Francesco Di Leva (Nostalgia)

Miglior attrice non protagonista

• Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

• Daniela Marra (Esterno notte)

• Giulia Andò (La stranezza)

• Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

• Emanuela Fanelli (Siccità)

Miglior sceneggiatura originale

• Astolfo (Gianni Di Gregorio - Marco Pettenello)

• Chiara (Susanna Nicchiarelli)

• Esterno notte (Marco Bellocchio - Stefano Bises - Ludovica Rampoldi - Davide Serino)

• Il signore delle formiche (Gianni Amelio - Edoardo Petti - Federico Fava)

• L'immensità (Emanuele Crialese - Francesca Manieri - Vittorio Moroni)

• La stranezza (Roberto Andò - Ugo Chiti - Massimo Gaudioso)

Miglior sceneggiature non originale

• Bentu (Salvatore Mereu)

• Brado (Massimo Gaudioso - Kim Rossi Stuart)

• Il colibrì (Francesca Archibugi - Laura Paolucci - Francesco Piccolo)

• Le otto montagne (Felix Van Groeningen - Charlotte Vandermeersh)

• Nostalgia (Mario Martone - Ippolita Di Majo)

Miglior esordio alla regia

• Amanda (Carolina Cavalli) • Marcel! (Jasmine Trinca)

• Margini (Niccoò Falsetti)

• Settembre (Giulia Louise Steigerwalt)

• Spaccaossa (Vincenzo Pirrotta)

Miglior autore della fotografia

• Francesco Di Giacomo (Esterno notte)

• Giovanni Mammolotti (I racconti della domenica - La storia di un uomo perbene)

• Maurizio Calvesi (La stranezza)

• Ruben Impens (Le otto montagne)

• Paolo Carnera (Nostalgia)

Migliore compositore

• Fabio Massimo Capogrosso (Esterno notte)

• Stefano Bollani (Il pataffio)

• Michele Braga - Emanuele Bossi (La stranezza)

• Daniel Norgren (Le otto montagne)

• Franco Piersanti (Siccità)

Miglior canzone originale

• Se mi vuoi - Diodato (Diabolik Ginko all'attacco!)

• Caro amore lontanissimo - Sergio Endrigo, Riccardo Senigallia e Marco Mengoni (Il colibrì)

• Culi culagni - Stefano Bollani e Luigi Malerba (Il pataffio)

• La palude - Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini (Margini)

• Proiettili (Ti mangio il cuore) - Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia ed Elodie (Ti mangio il cuore)

Migliori effetti visivi VFX

• Alessio Bertotti - Filippo Robino (Dampyr)

• Simone Silvestri - Vito Picchinenna (Diabolik Ginko all'attacco!)

• Massimo Cipollina (Esterno notte)

• Rodolfo Migliari (Le otto montagne)

• Marco Geracitano (Siccità)

Premio Cecilia Mangini – Miglior documentario

• Il cerchio (Sophie Chiarello)

• In viaggio (Gianfranco Rosi)

• Kill me if you can (Alex Infascelli)

• La timidezza delle chiome (Valentina Bertani)

• Svegliami a mezzanotte (Francesco Patierno)

Miglior cortometraggio

• Albertine where are you? (Maria Guidone)

• Ambasciatori (Francesco Romano)

• Il barbiere complottista (Valerio Ferrara)

• Le variabili dipendenti (Lorenzo Tardella) - vincitore

• Lo chiamavano Cargo (Marco Signoretti)

Miglior film internazionale

• Bones and all (Luca Guadagnino)

• Elvis (Baz Luhrmann)

• Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

• The Fabelmans - Steven Spielberg

• Triangle of Sadness - Ruben Östlund

David Giovani

• Corro da te (Riccardo Milani)

• Il colibrì (Francesca Archibugi)

• L'ombra di Caravaggio (Michele Placido)

• La stranezza (Roberto Andò)

• Le otto montagne (Felix Van Groeningen - Charlotte Vandermeersh)

Migliori costumi

• Massimo Cantini Parrini (Chiara)

• Daria Calvelli (Esterno notte)

• Valentina Monticelli (Il signore delle formiche)

• Carlo Poggioli (L'ombra di Caravaggio)

• Maria Rita Barbera (La stranezza)

Migliore scenografia

• Andrea Castorina, Marco Martucci e Laura Casalini (Esterno notte)

• Marta Maffucci e Carolina Ferrara (Il signore delle formiche)

• Tonino Zera, Maria Grazia Schirripa e Marco Bagnoli (L'ombra di Caravaggio)

• Giada Calabria e Loredana Raffi (La stranezza)

• Massimiliano Nocente e Marcella Galeone (Le otto montagne)

Miglior trucco

• Federico Laurenti e Lorenzo Tamburini (Dante)

• Enrico Iacoponi (Esterno notte)

• Paola Gattabrusi e Lorenzo Tamburini (Il Colibrì)

• Esmé Sciaroni (Il signore delle formiche)

• Luigi Rocchetti (L'ombra di Caravaggio)

Miglior acconciatura

• Alberta Giuliani (Esterno notte)

• Samantha Mura (Il signore delle formiche)

• Daniela Tartari (L'immensità)

• Desiree Corridoni (L'ombra di Caravaggio)

• Rudy Sifari (La stranezza)

Migliore produttore

• Lorenzo Mieli e Simone Gattoni (Esterno notte)

• Angelo Barbagallo e Attilio De Razza (La stranezza)

• Wildside, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution, Elastic, Canal+, Ciné+ e Sky (Le otto montagne)

• Medusa Film, Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella, Roberto Sessa e Angelo Laudisa (Nostalgia)

• Carla Altieri, Roberto De Paolis, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri e Rai Cinema (Princess)

Miglior montaggio

• Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni (Esterno notte)

• Simona Paggi (Il signore delle formiche)

• Esmeralda Calabria (La stranezza)

• Nico Leunen (Le otto montagne)

• Jacopo Quadri (Nostalgia)

Miglior suono

• Presa diretta Gaetano Carito, Post-Produzione Lilio Rosato, Mix Nadia Paone (Esterno notte)

• Presa diretta Emanuele Cicconi, Post-Produzione Mimmo Granata, Mix Alberto Bernardi (Il signore delle formiche)

• Presa diretta Carlo Missidenti, Post-Produzione Marta Billingsley, Mix Gianni Pallotto (La stranezza)

• Presa diretta Alessandro Palmerini, Post-Produzione Alessandro Feletti, Mix Marco Falloni (Le otto montagne)

• Presa diretta Emanuele Cecere, Post-Produzione Silvia Moraes, Mix Giancarlo Rutigliano (Nostalgia) approfondimento Nomination David di Donatello 2023, tutti i candidati