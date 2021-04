Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 7 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 7 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



World War Z, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Zombie movie con protagonista Brad Pitt. Un ex impiegato delle Nazioni unite torna in attività per salvare la famiglia.

Tigri all’assalto, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Action con Jackie Chan. Un coraggioso contadino guida un gruppo di ribelli contro gli invasori giapponesi.

Jurassic World, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Quarto capitolo della saga di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard protagonisti.

Arma letale 3, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24



Terzo capitolo della saga di action-polizieschi con Mel Gibson e Danny Glover, questa volta impegnati nel recupero di armi rubate da un deposito.

Film drammatico da vedere stasera in tv



L’altra donna del re, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Eric Bana, Scarlett Johansson e Natalie Portman interpretano rispettivamente Enrico VIII e le sorelle Bolena.

Storia di una ladra di libri, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Geoffrey Rush ed Emily Blunt in un film emozionante ambientato negli anni del Nazismo.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il mistero di Henri Pick, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Ironica commedia con Fabrice Luchini. Un critico letterario affronta un viaggio in Bretagna.

Omicidio all’italiana, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Secondo lungometraggio di Maccio Capatonda. La morte di una contessa porta alla ribalta un paesino abruzzese.

Tre uomini e una gamba, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Primo storico film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre amici affrontano un viaggio verso il Sud Italia in vista del matrimonio di uno di loro.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Harry Potter e il calice di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Harry Potter



Quarto capitolo della saga del mago Harry Potter, che in questo film deve battagliare per ottenere il prezioso calice di fuoco.

Film di avventura da vedere stasera in tv



In kayak verso casa, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Una ragazza, nipote di un attivista ambientalista scomparso, si muove per un tratto in kayak per spargere le sue ceneri.

Film thriller da vedere stasera in tv



17 minuti – Rapina fuori controllo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Tre ragazzi sono costretti a commettere una rapina per saldare il debito che hanno con un criminale.

The Double, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Richard Gere e Topher Grace in un thriller. L’omicidio di un senatore costringe un ex agente CIA a uscire dalla pensione per affrontare il suo storico nemico.

Film biografico da vedere stasera in tv



Genius, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Jude Law e Nicole Kidman nel film biografico sullo scrittore Thomas Wolfe e l’editore Max Perkins.

Miss Marx, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Biopic sulla figlia del noto Karl Marx, con Romola Garai nel ruolo della protagonista.

I programmi in chiaro



Modalità aereo, ore 21:25 su Rai 1



Paolo Ruffini e Lillo in una commedia di Fausto Brizzi. Un imprenditore dimentica il telefonino su un aereo: un addetto alle pulizie se ne appropria.

Game of games – Gioco loco, ore 21:20 su Rai 2



Simona Ventura ritorna in tv con la conduzione di un quiz show, format innovativo importato dagli Stati Uniti.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4



Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

Svegliati amore mio, ore 21:20 su Canale 5



Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi in una fiction. Una donna si batte per la verità dopo che la figlia si è ammalata di leucemia a causa di un’acciaieria.

Kong: Skull Island, ore 21:20 su Italia 1



Spettacolare reboot di King Kong con Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman e Samuel L. Jackson.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.