Scarlett Johansson si è sposata in segreto con Colin Jost

Scarlett Johansson: il matrimonio

approfondimento

La notizia del matrimonio è arrivata da Meals on Wheels, programma che si occupa di dare sostegno alle persone in difficoltà e sostenuto dalla coppia.

L’associazione ha annunciato il lieto evento sul profilo Instagram rivelando alcuni dettagli sulla cerimonia privata che ha visto la presenza di un numero ristretto di persone, in ottemperanza alle regole dettate dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Meals on Wheels ha scritto: “Siamo entusiasti di potervi annunciare che lo scorso weekend Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati con una cerimonia intima che ha visto la presenza dei parenti più stretti e dei loro cari, seguendo i protocolli di sicurezza legati al COVID-19, come da disposizione mediche. Il desiderio per il loro matrimonio è quello di aiutare le persone vulnerabili più anziane durante questo periodo di difficoltà supportando Meals on Wheels".

Scarlett Johansson (FOTO) e Colin Jost hanno quindi deciso di affiancare l’associazione utilizzando la loro notorietà per aiutare le persone più fragili.