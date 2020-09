Disney: nuova data di uscita per Black Widow

L’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) continua a costringere le case di produzione a operare delle modifiche ai propri calendari. Disney ha dovuto aggiornare i propri programmi per quanto riguarda differenti titoli, arrivando a proporre “Mulan” esclusivamente in digitale, attraverso Disney +, costringendo gli utenti a un pagamento ulteriore per il titolo.

I risultati al botteghino di “Tenet”, tra i più attesi dell’anno, non lasciano ben sperare. Le altre major stanno dunque ragionando sui prossimi mesi. I fan di 007 tremano al solo pensiero di vedere “No Time To Die” posticipato nuovamente.

Lo stesso dicasi per i fan della Marvel, che attendono con ansia un nuovo capitolo. Il più vicino, in termini di uscita al cinema, è “Black Widow”. Un film interamente dedicato al personaggio interpretato da Scarlett Johansson, che però potrebbe subire un ritardo nell’uscita al cinema. Attualmente l’uscita è prevista per il prossimo 28 ottobre ma non è da escludere un rinvio al periodo natalizio.

La notizia è riportata da “Variety”, che sottolinea come negli Stati Uniti circa il 70% dei cinema abbia deciso di riaprire i battenti. Il problema è rappresentato però dalla capacità di riportare il grande pubblico in sala, nonostante i timori per un possibile contagio. A ciò si aggiunge il fatto che nelle principali città americane, come New York e Los Angeles, non è ancora consentita la riapertura delle sale cinematografiche. I numeri di “Tenet” danno da pensare, con Warner Bros che ha deciso di posticipare “Wonder Woman 1984” al periodo natalizio.

“Black Widow”, come gli altri film della Marvel usciti negli ultimi 10 anni, è studiato per far parte di una narrativa interconnessa. Ciò spinge la Disney a ragionare ulteriormente sui tempi d’uscita, al fine di garantire alla pellicola di non essere in anticipo di troppi mesi sul prossimo film.

Soul in arrivo su Disney+?

I dubbi della Disney non riguardano però soltanto “Black Widow”. Si ragiona su una nuova soluzione anche per “Soul”, film d’animazione con protagonista Jamie Foxx.

Il titolo era stato precedentemente posticipato al periodo autunnale e ora potrebbe seguire la scia di “Mulan”. Ciò vuol dire essere presentato esclusivamente in digitale attraverso “Disney+”. Non è dato sapere però se il rilascio avverrà sfruttando il normale abbonamento, come per “Onward – Oltre la magia”, o se si sfrutterà ancora il “Premier Access”. Ciò comporterebbe un nuovo esborso economico da parte del pubblico.

Black Widow, la trama

“Black Widow” promette d’essere un vero e proprio thriller spionistico, ricco d’azione e suspense. La protagonista è ovviamente Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson. Nell’ambiente è nota come Vedova Nera.

Ha un passato oscuro e una nuova cospirazione pronta a insorgere pare legarsi proprio agli anni più bui della sua vita. Una nuova forza si mette sulle sue tracce e la inseguirà fino a quando non l’avrà eliminata. Natasha dovrà dunque fronteggiare la sua vita da spia e le relazioni interrotte al tempo, prima di diventare un membro degli Avengers.