Fatman, un action-thriller natalizio con Mel Gibson

approfondimento

Un canale dedicato ai film a tema natalizio è Sky Cinema Christmas

A Natale si è tutti più buoni. Ma la regola non vale per Chris Cringle, meglio noto come Santa Claus Riottoso, depresso e disilluso, l'uomo non ha nulla in comune con la tradizionale immagine di Babbo Natale. L'uomo vive in una sperduta zona dell'Alaska, insieme alla consorte Ruth (Maria Jean Baptiste). Ormai il consegnare doni non è più un'attività redditizia. Sicché, Chris utilizza elfi, slitte e renne per realizzare componenti per i cacciabombardieri dell'esercito degli Stati Uniti.

E come se questo non bastasse, il viziato rampollo Billy Wennan (Chance Hurstfield) inviperito perché al posto dei doni, sotto l'albero si è ritrovato una manciata di carbone, ha deciso di assoldare un killer professionista (Walton Goggins) per eliminare Santa Claus. Ma Babbo Natale, a colpi di ascia e vischio, è deciso a vendere cara la pelle.