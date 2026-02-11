One Life, la vera storia del film con Anthony Hopkins stasera in tv

One Life - film biografico con Anthony Hopkins - va in onda in prima tv su Rai 1 mercoledì 11 febbraio.

La storia vera

One Life si ispira alla storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un uomo che, con coraggio e determinazione, salvò centinaia di bambini ebrei dalla persecuzione nazista alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.

La pellicola segue la sua storia su due piani temporali: quello del 1938‑39, durante la sua missione di salvataggio, e quello del 1988, quando il suo gesto eroico viene finalmente riconosciuto pubblicamente dopo decenni di silenzio.

Nato a Londra da genitori tedeschi di origine ebrea, Winton lavorava come agente di borsa quando, all’inizio del 1938, rispose a una richiesta d’aiuto da parte di un amico impegnato con i rifugiati in Cecoslovacchia. Arrivato a Praga poco dopo gli accordi di Monaco e l’occupazione nazista, si trovò davanti migliaia di famiglie in fuga, terrorizzate e in condizioni disperate. Colpito dalla sofferenza dei bambini, Winton decise di organizzare un piano di salvataggio: riuscì a far partire 669 bambini verso la Gran Bretagna prima della chiusura delle frontiere naziste, trovando per ciascuno famiglie affidatarie disposte ad accoglierli nel Regno Unito e occupandosi di tutte le complesse pratiche burocratiche per i visti e i trasporti in treno attraverso l’Europa.

Nonostante il successo dell’operazione, la storia di Winton rimase sconosciuta al grande pubblico per decenni. Fu solo nel 1988, durante una puntata del programma televisivo della BBC That’s Life!, che molte delle persone da lui salvate, ormai cresciute, si presentarono in studio per sorprenderlo e rendere definitivo omaggio al suo gesto di umanità. Questo incontro toccante, ricreato nel film, mostra un uomo che deve confrontarsi con il senso di colpa per quelli che non riuscì a salvare e con l’eredità di una vita dedicata agli altri.