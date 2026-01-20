Till Death, trama e cast dell'horror con Megan Fox stasera in tv

Debutta in prima tv su Rai 4, martedì 20 gennaio, l'horror Till Death con Megan Fox nei panni di una moglie fedifraga, vittima di un piano diabolico escogitato dal marito.

La trama di Till Death

Horror psicologico che strizza l'occhio ai survival movie, Till Death racconta la storia di Emma, sposata con Mark, un avvocato di successo. Il giorno prima del loro anniversario di nozze, Emma rompe con Tom, suo amante e collega del marito. Decisa a recuperare il rapporto con l'uomo che ha sposato, va a cena con lui: Mark le ha comprato una splendida collana, e la sorprende portandola nella casa al lago delle loro estati. Quella che sembra una seconda luna di miele si trasforma rapidamente in un incubo. Dopo una notte di passione, Emma si sveglia trovando Mark morto accanto a lei: l’uomo si è suicidato, ma prima di farlo l’ha ammanettata al suo corpo, lasciandola prigioniera in mezzo al nulla, senza possibilità di chiedere aiuto.

Costretta a trascinarsi dietro il cadavere del marito, Emma deve lottare non solo contro il freddo e la fame, ma anche contro i traumi del passato e il senso di colpa che la lega a Mark.

La situazione si complica ulteriormente quando due criminali, alla ricerca della cassaforte nascosta in casa, fanno irruzione nella proprietà. Isolata, vulnerabile e fisicamente limitata, Emma è costretta a usare l’ingegno e la forza di volontà per sopravvivere e per difendersi.

Man mano che la tensione cresce, emergono i segreti oscuri del matrimonio e il vero piano di Mark, che ha orchestrato la sua morte come un ultimo, crudele atto di controllo.

Il film segue un crescendo di suspense, in cui Emma passa gradualmente da vittima impotente a donna determinata a riprendere il controllo della propria vita. Till Death diventa così un racconto di sopravvivenza estrema, che esplora temi come la manipolazione emotiva, la violenza psicologica e la rinascita personale, trasformando una situazione assurda e disturbante in una lotta disperata per la libertà.