Roar, Nicole Kidman, Cynthia Erivo e Alison Brie nella serie Apple

Produttori esecutivi saranno le due creatrici di Roar insieme a Nicole Kidman e Per Saari con Blossom Films, Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss con Made Up Stories, Ahern e Theresa Park. A produrre sarà Endeavor Content.

La trama di Roar

approfondimento

Nicole Kidman, le foto più belle

Cecelia Ahern è una scrittrice irlandese, figlia dell’ex primo ministro Bertie Ahrn. Laureata in giornalismo e comunicazione, è la pluripremiata autrice di romanzi bestseller per adulti come P.S. I love you e Scrivimi ancora, da cui sono stati tratti film di successo. E' inoltre creatrice della fortunata serie televisiva statunitense Samanta Chi? (Samantha Who?).

Roar è stato pubblicato nel 2018, al centro del libro ci sono 30 storie brevi di 30 donne. Si tratta di personaggi molto diversi per background, formazione, età, ma quello che le accomuna le protagoniste è il modo con cui superano le avversità della vita. Il libro, condito da una buona dose di fantasia e realismo magico, esplora in maniera originale i dilemmi e le aspirazioni con cui le donne di tutto il mondo si confrontano. In questioni che vanno dal matrimonio all'educazione dei figli, dalla politica alla carriera, le eroine di queste storie si trovano alle prese con problemi sempre diversi e mai banali. C’è una donna che viene torturata da strani morsi che appaiono sulla sua pelle, un’altra viene inghiottita dal pavimento durante una presentazione mortificante, un'altra ancora decide scambiare il suo noioso marito nel negozio in cui l'aveva originariamente acquistato. Alla fine di ogni storia c’è un epilogo comune: ciascuna di queste donne comprende di avere in sé la forza per apportare un cambiamento.

Apple Tv+

Apple TV+ è la piattaforma di streaming on demand che l'azienda della mela morsa propone per l'intrattenimento domestico e multimediale. Il debutto è avvenuto nel novembre 2019, anche in Italia, con un catalogo ricco di produzioni originali.

Apple TV+ sta tentando di sfidare gli altri colossi dello streaming, da Neflix ad Amazon Video, anche se le ricerche più recenti dimostrano come questa piattaforma non sia ancora decollata, rimanendo ai margini.

Apple sta comunque investendo molto su produzioni che vedono le donne protagoniste. In arrivo ci sono la seconda stagione di Truth Be Told, con Octavia Spencer e Kate Hudson, Physical con Rose Byrne, High Desert con Patricia Arquette, e infine Lessons in Chemistry con Brie Larson.