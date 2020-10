GLOW, Netflix ci ripensa: cancellata la serie tv

Le regole anti-covid e i costi in aumento hanno portato alla decisione di Netflix. Ecco il comunicato delle creatrici

Pessime notizie per i fan di “Glow”, serie Netflix rinnovata per una quarta e ultima stagione. Il rinnovo è stato annullato e, di conseguenza, la serie cancellata. Lo show si conclude dunque con la terza stagione e, di fatto, senza un degno finale. Il 2020 è un anno a dir poco complesso per il mondo cinematografico e televisivo. I calendari delle uscite al cinema vengono modificati quasi con cadenza settimanale.

approfondimento Disney rinvia 10 film: nuova data d’uscita per Black Widow Le produzioni proseguono, ma occorre tener conto di ritardi e ulteriori spese dovuti ai protocolli di sicurezza, legati all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Molte le produzioni riprese dopo mesi di stop. Basti pensare a “The Witcher 2”. Altre invece non torneranno affatto. È questo il caso di “Glow 4”. Ad agosto 2019 era stata annunciata la quarta stagione. Un rinnovo atteso dai fan, che non hanno mai smesso di seguire lo show, molto amato da un pubblico di nicchia, per così dire. La serie si ispira al mondo del wrestling femminile e, dopo la sospensione dello scorso marzo, non riprenderà affatto. Un duro colpo per gli appassionati, che non potranno vedere il completamento della storia. Debbie rivela a Ruth del piano di Bash per l’acquisizione di un network televisivo. Ecco dov’eravamo rimasti, con la protagonista non intenzionata a prendere parte al progetto.

Glow: il motivo della cancellazione approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre Le creatrici della serie, Carly Mensch e Liz Flahive, si sono espresse in merito alle motivazioni che hanno portato al dietrofront, con conseguente cancellazione di “Glow”. Ecco le loro parole affidate a un comunicato: “Il Covid ha ucciso delle persone. È una tragedia nazionale e dovremmo concentrarci su questo. Il Covid, apparentemente, ha sconfitto anche il nostro show. Ci era stata data libertà creativa per realizzare una comedy complicata sulle donne, raccontando le loro storie. Ora è finita. Nel mondo stanno accadendo cose orribili, molto più importanti di questa. Fa però schifo lo stesso non poter rivedere queste 15 donne insieme in un’inquadratura. Era il lavoro migliore di sempre”.