MotherFatherSon, la trama della serie tv in onda su Sky

Su Sky Atlantic sta per arrivare MotherFatherSon, un avvincente family drama dalle tinte thriller e noir, con un Richard Gere in grandissima forma. L'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 8 giugno alle 21.15 (la serie ovviamente sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, andiamo a scoprire qualcosa di più sulla trama.

MotherFatherSon, la trama della serie tv con Richard Gere

C'è un padre che è anche l'imperatore di un regno mediatico capace di decidere le sorti delle elezioni politiche britanniche. C'è un figlio che, volente o nolente, è l'erede designato di questo impero e che è stato cresciuto a immagine e somiglianza del suo totalizzante genitore, pur non potendo essere più diverso da lui. E c'è una madre che è stata costretta ad allontanarsi da questo figlio così amato e che ha cercato di riempire il vuoto dentro di sé in svariati modi, peraltro senza successo.

Il primo si chiama Max Finch, ed è interpretato da un Richard Gere in grandissima forma per questo suo primo ruolo televisivo da protagonista indiscusso. Max, un imprenditore americano passato dall'acciaio alla carta stampata, è un magnate dell'editoria tanto potente quanto spietato. Un vero e proprio squalo in grado di influenzare gli esiti delle elezioni politiche a suo piacimento. Uno squalo capace di fagocitare anche la propria prole.

Il secondo è Caden Finch (interpretato da Billy Howle), figlio e unico erede dell'impero fondato da Max, attualmente alla guida della testata britannica più importante del gruppo, il The National Reporter. Caden, però, non potrebbe essere più diverso da quel genitore così ingombrante, e soffre molto la freddezza e la distanza di quel padre più temuto che amato, al punto da ripiegare sulla cocaina per gestire la tensione e il terremoto interiore che lo sconquassano e la pressione della responsabilità. I suoi comportamenti autodistruttivi, però, avranno delle pesanti ripercussioni.

La terza è Kathryn Villiers (interpretata da Helen McCrory), ed è l'ex moglie di Max e la madre di Caden. Ereditiera britannica rimasta in rapporti non propriamente buoni con la famiglia d'origine (specialmente col padre, ora morente), Kathryn è stata costretta a separarsi da suo figlio quando questi aveva solo dieci anni, ed è proprio per Caden che sarà obbligata a riavvicinarsi anche al suo ex marito, un uomo che è stato più fonte di problemi che di gioia.

Sullo sfondo, le imminenti elezioni politiche britanniche, la sparizione improvvisa di una ragazza, la morte di un investigatore privato ufficialmente catalogata come incidente, e due giornalisti intenzionati a far tremare il sistema con un'inchiesta che non risparmierà nessuno in certi ambienti. Un'inchiesta che potrebbe far crollare l'impero dei Finch...

MotherFatherSon, il cast della serie tv

Richard Gere è Max Finch

Helen McCrory è Kathryn Villiers

Billy Howle è Caden Finch

Pippa Bennett-Warner è Lauren Elgood (il braccio destro di Max)

Sinéad Cusack è Maggie Barns, giornalista ed ex corrispondente politica per la testata di gestita da Caden, il The Nationale Reporter

Joseph Mawle è Scott Ruskin, un uomo che frequenta il riparo per persone senza fissa dimora dove Kathryn fa beneficienza lavorando presso la mensa

Paul Ready è Nick Caplan, giornalista del The National Reporter

Danny Sapani è Jahan Zakari, il primo Primo Ministro mussulmano del Regno Unito

Sarah Lancashire è Angela Howard, la leader dell'opposizione

Ciarán Hinds è Walter Finch, il padre di Max

Peter Sullivan è Tate, il responsabile della sicurezza di Max Finch

Steven Cree è Andrew Bentham

Angélica Aragón è Verónica

Elena Anaya è Sofia, l'attuale moglie di Max

Niamh Algar aè Orla, la fidanzata di Caden