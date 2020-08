Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 30 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 30 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Un gruppo di terroristi assale il Taj Mahal Palace Hotel a Mumbai. Uno chef e un suo assistente rischiano la vita per cercare di proteggere gli ospiti.

A cena da amici, ore 21.15 Sky Cinema Due

Adattamento della commedia teatrale “Dinner with Friends”, la pellicola con Dennis Quaid ed Andie MacDowell racconta la storia della coppia Gabe e Karen che si interroga sull’apparenza della vita felice e sulla loro relazione.

Green Book, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

La storia di Don Shirley, pianista afroamericano di fama mondiale, che deve intraprendere una tournée nel profondo Sud del paese. Con lui ci sarà un’autista / guardia del corpo, duro buttafuori del Bronx.

Domani è un altro giorno, 21.15 su Sky Cinema Per Te

Tommaso e Giuliano si ritrovano quando uno dei due cade gravemente malato. I due rivivono i momenti migliori della propria esistenza.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek, ore 21.15 Sky Cinema Collection

L'orco Shrek cerca di salvare la principessa Fiona per riconquistare la proprietà della sua palude dalle mani di Lord Farquad. Con lui c’è l’amico Ciuchino.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

La figlia della sciamana II - Il dono del serpente, ore 21.00 Sky Cinema Family

La figlia della sciamana ha ereditato il potere soprannaturale della madre, guardare dentro l’anima delle persone. Quando l’unico erede al trono del regno di Dunark viene accusato ingiustamente della morte dei genitori, lei e la sua famiglia iniziano un’avventura inaspettata.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Spider-Man, ore 21.00 Sky Cinema Action

La storia di Peter Parker, giovane morso da un ragno mutante che dona degli incredibili, e inaspettati, poteri. Nel cast Tobey Maguire, Kirsten Dunst e Willem Dafoe.

City of crime, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Un poliziotto collabora alla cattura di due assassini. Le indagini lo conducono faccia a faccia con il volto corrotto del corpo di polizia.

Fast & Furious 7, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Settimo capitolo della saga Fast & Furious. Deckard Shaw, fratello di Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua banda, è pronto a scatenare la sua sete di vendetta

Shazam!, ore 21,15 Premium Cinema 1 +24

Un quattordicenne che può magicamente trasformarsi nel supereroe adulto Shazam. I suoi poteri serviranno per affrontare il malvagio dottor Thaddeus Sivana.

Film horror da vedere stasera in tv

Scream - Chi urla muore, ore 21.00 Sky Cinema Suspense

Film cult degli anni 90 dove un serial killer con il volto mascherato uccide brutalmente i ragazzi della città di Woodsboro.

Film romantici da vedere stasera in tv

Ghost, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Con Patrick Swayze e Demi Moore, film cult del 1990. Sam Wheat resta ucciso durante un tentativo di rapina. La fidanzata Molly chiama aiuto ma Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma.

Film commedia da vedere stasera in tv

Asterix & Obelix: missione Cleopatra, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Cleopatra e Giulio Cesare organizzano una scommessa che coinvolge i sudditi. Saranno in grado di costruire un palazzo in tre mesi? Asterix ed Obelix vengono chiamati immediatamente in Egitto per aiutare l'architetto Edifis.

Midnight in Paris, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Due giovani fidanzati prossimi alle nozze si ritrovano a Parigi per affari. L’uomo, come per magia, viene trasportato nella mitica città francese al tempo della Generazione perduta, quella degli anni Venti.

Tower heist: colpo ad alto livello, ore 21.15 Premium Cinema 3

Ben Stiller ed Eddie Murphy sono i protagonisti di questa commedia del 2011. Un gruppo di addetti alla manutenzione organizza un furto in grande stile.

I programmi in chiaro

Il sindaco pescatore, ore 21:25 su Rai 1

Ispirato al libro “Il sindaco pescatore” di Dario Vassallo e Nello Governato, il film tv racconta la storia di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso da sette colpi di pistola il 5 settembre del 2010.

Hawaii Five-O, ore 21:05 su Rai 2

Quarto episodio della decima stagione del telefilm che racconta le vicende di un’unità di polizia d’élite.

Broken City, ore 21:20 su Rai 3

Il detective Billy viene assunto dal sindaco Nicholas Hosteler, lo stesso uomo che ha decretato la fine della sua carriera da agente, per indagare sulla sospetta infedeltà della moglie.

L’ora della verità, ore 21:20 su Canale 5

Prima puntata della serie televisiva francese tratta dall’omonimo libro noir di Michel Bussi. Un racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena.

Due gran figli di, ore 21:30 su Italia 1

Owen Wilson, Ed Helmes e Glenn Close compongono il cast della commedia on the road. Due fratelli gemelli si mettono alla ricerca del padre biologico.

Danni Collaterali, ore 21:27 su Rete 4

Gordon perde in un attimo tutto e assiste inerme alla morte della moglie e del figlio a causa dello scoppio di una bomba. Deciso a vendicarsi, va sulle tracce del terrorista colombiano sospettato di aver organizzato l’attentato.

Atlantide, ore 21.15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Nono episodio della seconda stagione di Gomorra la serie, serie tv prodotta Sky. Don Pietro è evaso dal carcere, Ciro teme una ritorsione dei Savastano.

Superfantagenio, ore 21.25 su Nove

Con Bud Spencer, una divertente commedia dove Al, giovane ragazzo di Miami, scopre un’antica lampada dove si materializza un uomo che lo chiama “padrone” ed esaudisce ogni suo desiderio.