Sky Cinema Shrek, il canale più "verde" che ci sia

Dal 29 agosto al 4 settembre Sky Cinema Collection si trasforma per ospitare tutti i film del franchise incentrato sul simpatico orco e sui suoi amici… da favola

Ormai lo dicono tutti: bisogna diventare più “green”. Ebbene, Sky Cinema Collection sembra aver preso il consiglio alla lettera e da sabato 29 agosto a venerdì 4 settembre si trasforma in Sky Cinema Shrek, un canale così verde che più verde non si può.



In questi sei giorni, il canale 303 di Sky manderà in onda tutti quanti i film del franchise dedicato al simpatico orco. Le pellicole saranno disponibili anche On Demand.



Si parte ovviamente con il primo, memorabile Shrek, pellicola del 2001 vincitrice del premio Oscar come Miglior film d’animazione: qui abbiamo l’opportunità di conoscere l’orco Shrek e il suo amico, il logorroico Ciuchino, così come Fiona, una principessa a dir poco sui generis.