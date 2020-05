Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 22 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 22 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Tom Cruise è il protagonista di questo avvincente film sci-fi. Nel 2077 la Terra è ben differente da quella odierna. Un militare è quasi al termine della sua missione ma l’arrivo di una donna sul pianeta cambierà la sua prospettiva in merito alla guerra per la sopravvivenza che gli uomini conducono da anni.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Parasite, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il capolavoro di Bong Joon-ho, premiato con quattro Premi Oscar e la Palma d’Oro. La famiglia Kim è tremendamente povera ma, con alcune menzogne, riuscirà a introdursi nella casa di un ricco borghese, senza alcuna intenzione di andar via.

Mr. Beaver, ore 21:14 su Premium Emotion

Jodie Foster dirige e interpreta questo potente dramma psicologico al fianco di Mel Gibson. Un film che affronta il tema della depressione con uno sguardo originale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spectre, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Daniel Craig e Christoph Waltz in questo capitolo dedicato al celebre James Bond. 007 riceve un messaggio dal passato, che lo conduce nel cuore di un’organizzazione segreta diretta da qualcuno a lui già noto.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pupazzi alla riscossa – Ugrydolls, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura animata con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta e Achille Lauro. I pupazzi di Uglyville sono molto teneri ma anche brutti. Si avventurano per caso nel regno delle bambole bellissime e chic, vivendo assurde avventure.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Black Hawk Down, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film bellico di Ridley Scott, premiato con due Oscar. Ambientato in Somalia nel 1993, quando la missione di un gruppo di soldati americani si tramuta in un inferno.

Film thriller da vedere stasera in TV

Malice, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Alec Baldwin e Nicole Kidman in un thriller in cui nulla è come sembra. Un serial killer uccide senza ritegno, seminando cadaveri in giro per il campus, dove la moglie del preside pare sia coinvolta in un losco intrigo.

Finding Steve McQueen, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Thriller con Travis Fimmel, dedicato alla più grande rapina della storia degli Stati Uniti. È il 1972 e una banda organizza quello che passerà alla storia come il colpo del secolo: rubare il fondo segreto del Presidente Nixon.

State of Play, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller che si divide tra politica e giornalismo. Un reporter conduce un’indagine sulla misteriosa morte di una donna. Era l’assistente personale di un potente deputato.

Devil, ore 21:15 su Premium Energy

Thriller soprannaturale, primo capitolo di una trilogia nota come “The Night Chronicles”. Un detective deve indagare su un misterioso suicidio.

Film comici da vedere stasera in TV

Il cacciatore di ex, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con protagonisti Jennifer Aniston e Gerard Butler. Un cacciatore di taglie segue le tracce della sua ex moglie. Lei è però sul punto di raggiungere la svolta in un caso intricato che sta seguendo.

Un Natale al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo e un ricco cast in una commedia esilarante. Due coppie di coniugi seguono i rispettivi figli in vacanza, così da spronarli a vivere nella realtà e non sui social.

Tu, io e Dupree, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Un’infinita serie di gag in questa commedia con Owen Wilson, Matt Dillon e Kate Hudson. Due giovani sposi ospitano un amico che ha perso sia casa che lavoro. La convivenza forzata però sarà un inferno per i due.

Spaghetti a mezzanotte, ore 21:14 su Premium Comedy

La signora Lagrasta sottopone il marito a delle snervanti cure dimagranti. Al tempo stesso però lo tradisce con un giovane avvocato.

Film sui superereroi da vedere stasera in TV

Aquaman, ore 21:14 su Premium Cinema

Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman e Willem Dafoe nella versione cinematografica del noto cinecomic DC. Il giovane Arthur Curry scopre le proprie origini, ma soprattutto qual è il suo destino.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Blind Side, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Oscar alla miglior attrice per Sandra Bullock, in un film molto toccante, tratto da una storia vera. Una coppia benestante decide di adottare un giovane ragazzo afroamericano. Dovranno lottare però contro la mentalità della loro comunità.

I programmi in chiaro

Felicia Impastato, ore 21:25 su RAI 1

Film che racconta il duro impegno e la lotta di Felicia Impastato contro la mafia. Una donna ricca di coraggio, mossa dalla voglia di denunciare chi tolse la vita a suo figlio.

N.C.I.S., ore 21:20 su RAI 2

Episodio intitolato “Fianco a fianco”, decimo della 17esima stagione. Ziva dovrà ritrovare un caro amico che l’ha sempre sostenuta, prima di potersi riunire alla propria famiglia. La squadra è ovviamente al suo fianco.

Il professor Cenerentolo, ore 21:20 su RAI 3

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta questa commedia, al fianco di Laura Chiatti. Umberto si innamora di Morgana. Peccato però che lui stia scontando una pena carceraria, cosa che lei non sa.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Quarto grado è un programma di discussione e approfondimento culturale che aiuta a studiare meglio i fatti di cronaca e che divide l’opinione pubblica con la sua capacità di mettere in campo nuovi elementi.

Amici speciali, ore 21:33 su Canale 5

Svariati artisti mettono in gioco tutto il proprio entusiasmo e la loro allegria in una gara di danza e talento, celebrando la ripartenza dell’Italia.

Battleship, ore 21:30 su Italia 1

Film action con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgard e Rihanna. Una flotta navale deve dare battaglia ad una armata sconosciuta per impedire i suoi fini distruttivi.

Propaganda Live, ore 21:15 su La7

Trentaquattresimo episodio di “Propaganda Live”. Musica, umorismo, ospiti e opinionisti nell’amato programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

Italia’s got Talent – Best of, ore 21:30 su Canale 8

Primo episodio della terza stagione di Italia’s got Talent – Best of. Una compilation irresistibile delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s got Talent.

Fratelli di Crozza (live), ore 21:25 su NOVE

Quarto episodio della settima stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna dal vivo sul Nove per uno show tutto dedicato alla satira sociale e alla politica.

