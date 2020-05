Anna Tatangelo, lo scatto su Instagram da oltre 100.000 like

In queste settimane numerose star del mondo dello spettacolo italiano e internazionale stanno raccontando la quarantena attraverso foto e video postati sui social, tra loro troviamo anche Anna Tatangelo. Scopriamo insieme lo scatto pubblicato sul profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower.

Anna Tatangelo: lo scatto su Instagram

Se Vin Diesel ha condiviso un video dalla sua abitazione parlando dei lavori per il quarto capitolo della saga “The Chronicles of Riddick” e Dua Lipa ha parlato delle sue giornate in casa nel corso di EPCC LIVE, Anna Tatangelo ha deciso di condividere una foto che ha subito fatto il pieno di like.

La voce di “Ragazza di periferia” conta un grande successo sul web, infatti il suo profilo Instagram vanta centinaia di migliaia di fan che seguono quotidianamente la sua vita tra momenti di relax, musica e allenamenti. Nelle scorse ore la cantante ha condiviso una foto che ha ottenuto più di 100.000 like, queste le parole utilizzate nella didascalia: “Fuori solo calma apparente…”.

La foto vede protagonista Anna Tatangelo con lo sguardo rivolto all’obiettivo. Al termine del testo, l’emoticon di un microfono.