A giugno arriva il film con Will Ferrell e Rachel McAdams dedicato all’Eurovision Song Contest

Sono stati organizzati degli speciali televisivi: Eurovision: Shine a Light . Ciò propone un intrigante montaggio delle esibizioni dei cantanti che avrebbero dovuto prendere parte alla gara. Ciò comprende anche Diodato, protagonista di un’esibizione toccante in un’Arena di Verona deserta, cantando la sua “Fai Rumore”. Si aggiunge poi la diffusione di un divertente trailer, quello di Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga, con Will Ferrell e Rachel McAdams .

Per consolarsi dopo tale notizia, i fan potranno guastarsi una commedia che celebra tutte le assurdità e i fasti della manifestazione canora. L’Eurovision Song Contest si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, dando vita alla 65esima edizione.

L’Eurovision Song Contest è stato cancellato a causa dell’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). La manifestazione è stata costretta a fermarsi dopo 64 edizioni consecutive. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale: “Con profondo rammarico dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam”. Per l’Italia era l’anno di Diodato , vincitore del Festival di Sanremo 2020, ma tutto sarà rimandato al 2021.

Eurovision Song Contest, il film Netflix

Il trailer del film è incentrato su Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, interpretati rispettivamente da Will Ferrell e Rachel McAdams. Nel video li si vede impegnati nel cantare il brano “Volcano Man”. Propongono tutto il bagaglio di divertenti stereotipi dell’europop nordico. Si va così dai costumi di pelliccia alle armature, fino ai rossetti argentati. Non potevano mancare, ovviamente, le ambientazioni glaciali.

Soltanto uno dei momenti della pellicola, che promette grandi risate. Si intende omaggiare la manifestazione canora, tra le più importanti e seguite al mondo. Si intende raccontare le principali vicende legate alla gara del duo Fire Saga. Film che propone un cast di grande livello, con Pierce Brosnan, Dan Stevens e Demi Lovato al fianco dei protagonisti.

Il film è stato girato nel Regno Unito e in Islanda. La realizzazione ha avuto inizio nel 2018, quando Will Ferrell era in visita a Lisbona, proprio nei giorni dell’Eurovision. Il piano era quello di proiettare la pellicola nei giorni del Contest 2020. Sarà invece diffusa ufficialmente a partire dal 26 giugno.

Si lavora intanto alla manifestazione del 2021, con 18 artisti confermati: