Eurovision 2020, quando e come vedere lo speciale Europe Shine A Light

Per la prima volta dopo sessantaquattro anni, l’Eurovision Song Contest non andrà in onda lasciando spazio all’evento Europe: Shine A Light, un’occAsione per celebrare la musica e gli artisti che hanno trasformato la competizione europea in uno degli show più seguiti e amati a livello internazionale.

Europe: Shine A Light

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha determinato il rinvio e la cancellazione di numerosi eventi mediatici, tra questi la competizione musicale più importante al mondo che ogni anno attira l’attenzione di milioni di telespettatori.

Europe: Shine A Light sarà l’evento sostitutivo che avrà il compito di tenere compagnia ai telespettatori grazie alla presenza di artisti molto amati dal pubblico. La manifestazione andrà in onda sabato 16 maggio, alle ore ore 21.00 su Rai 1, Rai Play, Radio 2 e Rai 4 con l’anteprima su Rai Uno a partire dalle 20.35.

Eurovision Song Contest: gli artisti più famosi

Nel corso degli anni la competizione musicale ha lanciato alcune delle star più note della discografia mondiale. È il 1974 quando gli ABBA (FOTO) partecipano all’Eurovision Song Contest con Waterloo.

La band svedese conquista immediatamente il pubblico dando il via a una carriera che da lì a breve li avrebbe portati a diventare tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della musica.

Quattordici anni dopo un’altra giovanissima star si appresta a conquistare il mondo partendo dal palco della competizione, stiamo parlando di Celine Dion che trionfa con il brano Ne Partez Pas Sans Moi.

Per quanto riguarda le edizioni più recenti, troviamo un’altra artista svedese, ovvero Loreen, vincitrice nel 2012 con la travolgente Euphoria che si rivela un successo straordinario, infatti il singolo conquista numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali un disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie e un disco di platino in Germania per averne superate 300.000.