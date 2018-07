Buon Compleanno Sandra Bullock

L'attrice americana spegne il 26 luglio 54 candeline. La forma è smagliante e il volto dimostra almeno 10 anni in meno rispetto all'età anagrafica, ma Sandra Annette (questo il suo secondo nome) non ha mai basato la sua popolarità sul suo aspetto fisico ma piuttosto sulla sua personalità. E sempre dal 26 luglio la vedremo al cinema in Ocean's 8

Nata ad Arlington in Virginia, da un impiegato dell'esericito e da una cantante di origine tedesca figlia di uno scienziato di Norimberga, Sandra trascorse buona parte della sua infanzia in Germania e parla perfettamente il tedesco. Il suo "debutto" nella recitazione risale al liceo, la Washington-Lee High School, dove prese parte a diverse produzioni scolastiche. Il suo primo ruolo al cinema fu però in Hangmen nel 1987, mentre la pellicola che le diede popolarità planetaria arrivò 7 anni dopo: Speed, nel 1984, accanto a Keanu Reeves.

L'ultima fatica? Ocean's 8, remake al femminile del celebre film con George Clooney, di cui è amica da lunghissima data: come lui è non solo attrice ma anche produttrice. In mezzo, una lunga lista di film che le hanno fatto guadagnare due candidature all'Oscar,uno vinto, per The Blind Side, nel 2010.