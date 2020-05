Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 14 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 14 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Good Boys – Quei cattivi ragazzi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia irriverente prodotta da Seth Rogen, con tre giovani protagonisti: Max, Lucas e Thor. I tre devono prendere parte a una festa e sfruttano un drone per apprendere informazioni chiave sull’altro sesso.

Una pallottola spuntata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Primo capitolo della celebre saga comica con protagonista Leslie Nielsen. Un detective deve riuscire a proteggere in ogni modo possibile la vita della Regina d’Inghilterra. Riuscirà però a cacciarsi in numerose situazioni assurde.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Paola Cortellesi interpreta Giovanna, agente segreto che mette i propri servizi e abilità al servizio degli amici, così da poterli vendicare.

I laureati, ore 21:15 su Premium Comedy

Esordio da regista per Leonardo Pieraccioni. Quattro 30enni universitari, da tempo fuori corso, condividono un appartamento, ma soprattutto problemi e goliardate.

Film drammatici da vedere stasera in TV

BlacKkKlansman, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Gran Premio della Giuria a Cannes e Oscar alla sceneggiatura per questo film di Spike Lee, con John David Washington e Adam Driver. Storia basata su fatti reali, che raccontano di un poliziotto afroamericano infiltratosi nel Ku Klux Klan per riuscire a indagare sull’America razzista degli anni ’70.

The Contender, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Joan Allen, Gary Oldman e Jeff Bridges coinvolti in un dramma politico. Una donna viene nominata vicepresidente degli Stati Uniti d’America, il che scatena le rappresaglie dei suoi avversari. Questi scavano nel suo passato, così da poterla screditarla.

La mia Africa, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Sette premi Oscar per il dramma di Gary Oldman, con Meryl Streep e Robert Redford. Film tratto dall’autobiografia di Karen Blixen. La scrittrice ripercorre gli anni passati in Kenya.

A proposito di Luke, ore 21:15 su Premium Emotion

Luke ha 25 anni ed è un ragazzo autistico. Decide di dare una svolta decisiva alla propria vita. Proverà a trovarsi un lavoro e soprattutto una fidanzata.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 – Zona pericolo, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Esordio per Timothy Dalton nei panni di James Bond. L’agente 007 è in Europa dell’Est, dove deve riuscire a favorire la fuga di un generale del KGB doppiogiochista.

Impatto imminente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis e Sarah Jessica Parker in un action adrenalinico. Un ex detective della sezione omicidi è sulle tracce di un serial killer. È convinto che si tratti dell’assassino di suo padre.

In the blood, ore 21:15 su Premium Energy

Un uomo svanisce nel nulla nel corso di una vacanza ai Caraibi con sua moglie. La donna si getta all’inseguimento degli uomini che ritiene responsabili.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il segreto della pozione magica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Le avventure del celebre duo gallico, Asterix e Obelix, che devono aiutare Panoramix nella ricerca di un successore. A questi sarà svelata la formula segreta della pozione che dona poteri sovrumani a chiunque ne beva anche solo un sorso.

Film romantici da vedere stasera in TV

Stage Beauty, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica ambientata nella Londra del ‘600, con protagonisti Billy Crudup e Claire Danes. Il Re decide di concedere alle donne di recitare a teatro. Una scelta che toglie lavoro agli attori che si sono specializzati in ruoli femminili.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Program, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic dedicato alla figura di Lance Armstrong. Un campione del ciclismo, un’icona dello sport ed eroe popolare dopo aver sconfitto il cancro. Il suo mito viene però travolto dallo scandalo doping.

L’ultima discesa, ore 21:15 su Premium Cinema

Film ispirati alla vera storia del campione di hockey Eric LeMarque. Un uomo si ritrova su una montagna, che può rivelarsi fatale per lui, in balia dei propri eccessi.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e la camera dei segreti, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Secondo capitolo della saga dedicata al celebre maghetto Harry Potter. Insieme ai suoi amici, farà ritorna a scuola, dove condurrà delle indagini sulla misteriosa Camera dei segreti, seguendo le orme dello sconosciuto Tom Riddle.

