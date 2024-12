Nel corso di uno speciale su Netflix, Jamie Foxx ha svelato la causa del suo ricovero in ospedale nell'aprile dell'anno scorso. La star di Django Unchained ha avuto un'emorragia cerebrale che ha poi causato un ictus. "Mi è venuto un mal di testa fortissimo e ho chiesto un'aspirina ma, prima che potessi prenderla, sono svenuto. Sono rimasto inosciente per circa venti giorni", ha spiegato.

I problemi di salute di Jamie Foxx

All'epoca sua figlia, Corinne Foxx, parlò di una "complicazione medica" senza entrare nel dettaglio di quanto accaduto al padre. Successivamente, nel corso di una chiacchierata col pubblico per Jamie Foxx: What Had Happened Was..., ad Atlanta, la città in cui lavorava quando si è sentito male, Foxx raccontò di essere stato dimesso dall'ospedale, inizialmente, dopo aver ricevuto un'iniezione di cortisone. Quando la sorella è andata a trovarlo, poi, ha visto che qualcosa non andava così l'ha portato in auto al Piedmont Hospital. Lì un medico si è accorto dell'emorragia cerebrale in corso, che aveva scatenato un ictus. "Se non lo operiamo subito, lo perdiamo", ha detto.

I dottori non sono riusciti subito a localizzare l'origine dell'emorragia cerebrale, così le cose si sono complicate. "Potrebbe riprendersi completamente, ma sarà l'anno peggiore della sua vita", dissero i dottori alla famiglia.

"La tua vita non ti passa davanti agli occhi, era tutto stranamente pacifico, ho visto un tunnel, non ho visto la luce", ha spiegato Jamie Foxx. Che ha poi scherzato: "Faceva caldo in quel tunnel, stavo forse andando nel posto sbagliato?".