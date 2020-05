James Bond, l’agente 007 è su Sky Cinema

Su Sky Cinema è possibile rivedere, da lunedì 11 a venerdì 29 maggio, tutta la saga completa degli 007 interpretata dai suoi mitici protagonisti: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Oltre ai 24 film ufficiali, prodotti dalla MGM, la lista è arricchita anche dalla presenza di altri film di 007 non appartenenti alla serie ufficiale: James Bond – Casino Royale del 1967, Mai dire mai del 1983 e il pilota della serie Climax, prima incarnazione in celluloide di 007, Casino Royale (Climax) del 1954. Su Sky Cinema 007, inoltre è possibile trovare speciali documentari e materiali extra di approfondimento.

Infine nei weekend sono da non perdere le maratone monografiche dedicate agli indimenticabili interpreti: Sean Connery sabato 16, Daniel Craig e George Lazenby domenica 17, Rooger Moore sabato 23 e Pierce Brosnane Timothy Dalton domenica 24. Scopriamo di più sulla programmazione di Sky Cinema Collection – 007 attraverso gli interpreti dell’agente con licenza di uccidere.

Sean Connery

Dal 1962 Sean Connery entra nel mito e nella storia del cinema, vestendo per sei volte i panni di James Bond, il celeberrimo agente segreto 007, protagonista dei romanzi di Ian Fleming, tra i quali Licenza di uccidere, Missione Goldfinger, Si vive solo due volte.

George Lazenby

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà è la pellicola che vede George Lazenby indossare i panni di James Bond per la prima e ultima volta, è infatti prima della distribuzione del film che Lazenby annuncia che non interpreterà più quel ruolo a causa del trattamento ricevuto dai produttori.

Roger Moore

Sono ben sette i film della serie che lo vedono protagonista nei panni dell'Agente 007, James Bond, l'agente con licenza di uccidere ideato dalla fantasia dello scrittore Ian Fleming. Sette film che hanno ottenuto, da parte del pubblico, ottimi riscontri. Un successo tale che il governo britannico lo premia con l'onorificenza di Cbe. Tra questi: Vivi e lascia morire, L’uomo della pistola d’oro, La spia che mi amava, Octopussy: Operazione Piovra.

Timothy Dalton

Nel 1986 Dalton riceve la proposta di interpretare il celebre personaggio di Ian Fleming, James Bond dopo il ritiro di Roger Moore. Nel 1987 esce il primo James Bond con protagonista Timothy Dalton: 007 – Zona pericolo. Nel 1989 Timothy Dalton viene confermato per 007 - Vendetta privata.

Pierce Brosnan

Fa ingresso nel mondo di 007 nel 1995 con Goldeneye cui seguiranno Il domani non muore mai del 1997, Il mondo non basta del 1999 e La morte può attendere del 2002.

Daniel Craig

Considerato l’erede di Sean Connery, nel 2006 ottiene la parte per Casino Royale accanto a Caterina Murino ed Eva Green. L'episodio ottiene talmente tanto successo che il regista raddoppia la sfida con Quantum of Solace. Un nuovo James Bond non manca neppure nel 2012: Skyfall sempre per la regia di Sam Mendes, con un successo forse anche inaspettato e seguito poi da Spectre del 2015.

