Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 12 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 12 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Face/Off – Due facce di un assassino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky IoRestoACasa 1

Nicolas Cage e John Travolta protagonisti di un thriller cult di John Woo. Un agente dell’FBI indossa il volto di un noto criminale grazie a un’innovativa tecnologia. Riuscirà così a sventare un attacco terroristico. Il suo rivale però riuscirà a ottenere il suo viso, spacciandosi per lui.

A Beautiful Day, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Joaquin Phoenix, premiato come miglior attore a Cannes nel 2017, protagonista di un thriller di Lynne Ramsay, vincitrice del premio per la miglior sceneggiatura. È un veterano di guerra incaricato di ritrovare la figlia di un potente politico.

Inside Man, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori fa irruzione in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi, ignaro di quanto stia accadendo in realtà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyfall, ore 21:15 su Sky Collection

Due Oscar per la pellicola di Sam Mendes, con protagonista Daniel Craig, nei panni di James Bond. L’agente 007 deve difendere M da un ex agente che intende ucciderla per ottenere vendetta. Cast stellare, con Judi Dench e Javier Bardem.

Le belve, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Blake Lively in un thiller diretto da Oliver Stone. Due giovani coltivatori di marijuana entrano in conflitto con dei narcotrafficanti messicani.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il principe d’Egitto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Mosé, scelto da Dio per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù, si scontra con il fratello adottivo Ramses, legittimo erede al trono.

Film horror da vedere stasera in TV

Halloween, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jamie Lee Curtis protagonista del sequel del capolavoro horror del 1978. Sono trascorsi 40 anni dai fatti del primo film e Michael Myers è intenzionato a uccidere Laurie, unica superstite della sua ira omicida.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ovunque nel tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Christopher Reeve protagonista di un film che unisce romanticismo e fantascienza. Un commediografo riesce a viaggiare nel passato grazie all’ipnosi. Incontra così l’attrice ritratta in una vecchia foto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lawrence d’Arabia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Versione restaurata del kolossal con Peter O’Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif. Sette Oscar e sei Golden Globe vinti. Film ambientato nel 1916, quando un agente inglese viene spedito al Cairo per guidare la rivolta degli arabi contro i turchi.

Vi presento Joe Black, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Anthony Hopkins e Brad Pitt in una pellicola su amore e morte. Un miliardario accoglie il tenebroso fidanzato della figlia, ignaro di quale sia la sua vera identità.

Film comici da vedere stasera in TV

Figli, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Le lotte quotidiane di un padre e una madre alle prese con il secondo figlio. Commedia divertente ma dai toni molto intensi, tratta dal monologo di Mattia Torre, con protagonisti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

L’uomo dell’anno, ore 21:15 su Premium Emotion

Robin Williams interpreta il ruolo di un presentatore di un talk show, che si ritrova a vincere sorprendentemente le presidenziali.

Lucignolo, ore 21:14 su Premium Comedy

Lucio, disoccupato e privo di interessi, riceve l’incarico di sostituire sua sorella presso la locale casa di cura, come infermiere. Ha così inizio una serie di episodi esilaranti.

Uno di famiglia, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia esilarante con protagonista il 40enne Luca, preso sotto l’ala di una potente famiglia, che tiene in mano le sorti della capitale.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:15 su Premium Cinema

Tom Cruise è il protagonista di un film d’azione ambientato in un futuro post-apocalittico. Un ufficiale riceve ordini per riuscire a contrastare una spietata razza aliena, nella speranza di ricreare una casa per il genere umano. Non ha idea di cosa si celi dietro l’apparenza della sua quotidianità.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Shadowhunters – Città di ossa, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto dall’omonimo romanzo fantasy. Una giovane scopre di appartenere agli Shadowhunters, ovvero dei cacciatori d’ombre che proteggono il mondo dai demoni del male.

