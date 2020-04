Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 29 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 29 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’Immortale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film diretto e interpretato da Marco D’Amore, che porta al cinema il personaggio di Ciro di Marzio, noto al grande pubblico per “Gomorra – La Serie”. In questo film ne viene analizzata la vita, dalla giovane età fino agli eventi della serie.

Upgrade, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione fantascientifico con Logan Marshall-Green. Grey si fa impiantare un chip dopo essere rimasto paralizzato in seguito all’aggressione che ha portato alla morte di sua moglie. Ora ha un solo obiettivo: la vendetta.

Film biopic da vedere stasera in TV

Hitchcock, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ritratto del maestro della suspense, con un cast d’eccezione, che comprende Anthony Hopkins, Helen Mirren e Scarlett Johansson. La pellicola mostra Hitchcock in lotta per la realizzazione di “Psycho”, tra momenti di sconforto e lampi di genio.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Rocky IV, ore 21:15 su Sylvester Stallone Mania

Sylvester Stallone affronta Ivan Drago nel quarto capitolo della saga dedicata al personaggio di Rocky Balboa. Si tratta di una sfida quanto mai personale, considerando come il pugile russo sia il responsabile della morte sul ring di Apollo Creed.

Film comici da vedere stasera in TV

Matilda 6 mitica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Danny DeVito dirige e interpreta questa commedia cult, tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina molto intelligente, trascurata dai genitori, riesce a stravolgere la vita di una scuola locale grazia ai propri poteri.

Un poliziotto a 4 zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia poliziesca con James Belushi. Questi interpreta un agente di polizia della narcotici, che dovrà riuscire a sgominare una banda di malviventi grazie all’aiuto del proprio fedele pastore tedesco.

Compromessi sposi, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme sono un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud. I due decidono di allearsi per riuscire a impedire le nozze dei rispettivi figli.

Sing Sing, ore 21:15 su Premium Comedy

Enrico Montesano e Adriano Celentano in una celebre commedia italiana, divisa in due episodi, rispettivamente nei panni di un meccanico e di un burbero tenente della polizia.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Code, 21:00 su Sky Cinema Suspense

Morgan Freeman e Antonio Banderas protagonisti di un thriller mozzafiato. Un ladro esperto recluta un giovane per mettere a segno quello che sarà l’ultimo colpo della sua carriera.

Prisoners, ore 21:14 su Premium Energy

Hugh Jackman e Jake Gyllenhall in un thriller ad alta tensione. Un padre si ritrova a vivere il proprio peggior incubo. Sua figlia viene rapita, insieme a un’amica. La notizia scatena il panico nella piccola cittadina, con l’uomo che decide di farsi giustizia da solo, scavando a fondo nei meandri oscuri del proprio animo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un marito di troppo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Uma Thurman e Colin Firth in una commedia romantica. Una psicologa scopre d’essere già sposata, con un perfetto sconosciuto, alla vigilia delle proprie nozze. Dovrà riuscire a trovarlo e convincerlo a divorziare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nemiche amiche, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julia Roberts e Susan Sarandon protagoniste di un dramma familiare. Una fotografa ha dei profondi problemi con i figli e l’ex moglie del suo attuale compagno. I rapporti sono destinati a cambiare radicalmente dopo un drammatico evento.

Succede, ore 21:15 su Premium Emotion

Film che racconta le intense esperienze di Meg, sedicenne, e dei suoi migliori amici. Tutti coinvolti nel folle viaggio dell’adolescenza.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic Park, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Tre Premi Oscar per uno dei film cult di Steven Spielberg. Un miliardario è riuscito a clonare i dinosauri e intende aprire un parco divertimenti a tema. Durante il primo giro di prova però qualcosa andrà storto e le creature saranno libere di cacciare gli ospiti.

Le crociate, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Il giovane fabbro Balian, interpretato da Orlando Bloom, incontra un cavaliere (Liam Neeson). Scopre così che questi è in realtà suo padre. L’uomo è in partenza per le Crociate e il giovane decide di seguirlo.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:14 su Premium Cinema

Prequel spettacolare di “Harry Potter”, che vede come protagonista il mago Newt Scamander, esperto di animali a dir poco bizzarri. Li porta con sé in una magica valigetta, ma il suo viaggio a New York si rivelerà più complicato del previsto.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV