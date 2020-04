Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 29 aprile

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery – Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Sesto episodio della seconda stagione di Best Bakery – Pasticcerie d’italia. Le tre pasticcerie in gara questa settimana sono il “Gran Caffè San Marco”, “Mama’s Bakery” e “Bottega di Pasticceria”. Tre tradizioni, tre artisti e tre realità di Firenze si sfidano per il titolo di miglior pasticceria del capoluogo toscano.

Gioventù bruciata, ore 21:05 Crime Investigation

Quarto episodio della prima stagione di “Gioventù Bruciata”. Il tema di questa puntata è Bobby, un diciassettenne innamorato follemente della sua fidanzata. Ma i genitori di lei non approvano, e così il ragazzo si è ribellato uccidendo uno di loro.

Peter Gabriel, Secret World, ore 21:15 su Sky Arte

1993: il concerto di Peter Gabriel a Modena, per il tour mondiale “Secret World” dello stesso anno. In scaletta ci sono alcuni dei grandi successi della sua carriera, per un momento magico in cui sognare tutti insieme.

Alone, ore 21:00 su Blaze

Decimo episodio della quinta stagione di Alone, dal titolo “I morsi della fame”. Le scorte alimentari diminuiscono rapidamente e la fame spinge i partecipanti a oltrepassare ancora una volta i loro limiti. C’è perfino chi rischia la vita per procurare un pasto.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 su Lei

Primo episodio della seconda stagione di “Malattie Imbarazzanti XXL 2”. In questa puntata, i dottori tentano di capire in che modo l’obesità influenza le abitudini sessuali delle persone e arrivi, in certi casi, a spegnere la passione col partner.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 su Discovery Channel

Sedicesimo episodio della quarta stagione di “Una famiglia fuori dal mondo”, dal titolo “In pericolo”. La famiglia partecipa a una competitiva caccia al fagiano pochi giorni prima del giorno del Ringraziamento. Billy ed Ami sorprendono inoltre i loro fratelli con nuove aggiunte alla colonia.

Cosmos: odissea nello spazio, ore 20:55 su National Geographic

Questo episodio s’intitola “Il sacrificio di Cassini”, ed è nella sua versione originale con i sottotitoli. La storia misteriosa dello scienziato che ha studiato come fare per arrivare sulla Luna, e che ha reso possibile la Missione Apollo.

Wild America Centrale, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Puntata dedicata al Costa Rica. L’esperto Nigel Marven si avventura nelle zone più remote dell’America Centrale per svelare i segreti delle creature che vivono in questi luoghi favolosi.

Ingegneria in scala, ore 21:05 su Discovery Science

Quarto episodio della prima stagione di “Ingegneria in scala”. In questo episodio ci si prepara alla costruzione dei modellini che si sfideranno i concorrenti, e non ce n’è per nessuno.

War Room: le tattiche della Seconda Guerra Mondiale, ore 21:00 su History

Dallo sbarco ad Anzio fino alla battaglia di Montecassino. Mentre gli scontri continuano imperterriti, in Italia le sorti della guerra stanno per essere completamente sconvolte dallo sbarco ad Anzio. Una descrizione mozzafiato degli eventi militari che hanno portato alla Liberazione.

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin, ore 21:15 su Sky Atlantic

Prima visione TV per il nono episodio della terza stagione di Babylon Berlin. Al fine di rintracciare Walter, Rath chiede la consulenza di un esperto in telepatia. Nel frattempo, Moritz finisce nei guai a causa di una frequentazione imbarazzante nella Hitler Jugend.

Stumptown, ore 21:00 su Fox

Prima visione del finale di stagione della prima di Stumptown, in versione originale sottotitolata. Dex è in prima linea in un’indagine per omicidio in cui la prima indiziata è… lei stessa. Hoffman, nel frattempo, cerca di aiutarla.

Proven Innocent, ore 21:00 su Fox Life

Primo episodio della prima stagione di “Proven Innocent”, intitolata “Vittime dell’ingiustizia”. In questo legal drama con protagonista una giovane avvocatessa, vittima in passato di un errore giudiziario, si combatte per difendere tutti coloro che vengono accusati ingiustamente di crimini.

NCIS, ore 21:05 su Fox Crime

Undicesimo episodio della sedicesima stagione di “NCIS”, intitolato “Cloro Nero”. Indagando sulla morte di diverse persone avvelenate dal cloro, Gibbs e i suoi arrivano a sospettare l’ufficio del Segretario della Difesa.

The Sinner, ore 21:15 su Premium Crime

Prima visione TV del settimo episodio della seconda stagione di The Sinner. In questa puntata Marin, dopo aver chiesto a vera di lasciarle suo figlio, decide di rapirlo con la complicità di Bess e Adam. Questa è la ragione per cui erano con Julian, che li ha uccisi.

Riverdale, ore 21:15 su Premium Stories

Prima visione TV dell’ottavo episodio della quarta stagione di Riverdale. “In Terapia”: gli studenti dell’ultimo anno di Riverdale sono in attesa delle lettere d’ammissione ai vari college.

Chicago Fire, ore 21:15 su Premium Action

Dodicesimo episodio dell’ottava stagione di Chicago Fire, in prima visione TV. Intitolato “Poi è arrivato Nick Porter”, in versione originale sottotitolata. Cruz e Brett decidono di affittare la stanza di Otis a Nick Porter, ma dopo un po’ si rendono conto di non poter convivere con lui.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 su DeA Kids

Prima stagione di New School. La piccola Anna si offre di risolvere i piccoli problemi delle sue compagne di scuola e… più o meno ci riesce!

Blaze e le mega machine, ore 20:50 su Nick Jr

Diciassettesimo episodio della seconda stagione di Blaze e le mega macchine. Blaze e AJ sono a Velocityville, dove alcune auto in corsa belle come non mai sfrecciano su piste incredibili.

I Thunderman, ore 21:05 su Nichelodeon

Diciassettesimo episodio della terza stagione dei Thunderman, intitolato “Selfie Pericolosi”. Phoebe e Cherry vogliono vincere il concorso scolastico per il miglior selfie. Cherry scatta invece una foto, ma viene inquadrato anche il ritratto dei Thunderman in versione supereroi!

Power Player, ore 20:55 su Cartoon Network

Diciannovesimo episodio della prima stagione di Power Players, intitolato “Dalla parte sbagliata”. Axel salva Bobbie Blobby dopo che lei si unisce per un po’ ai cattivi di Testa Matta.

Doraemon, ore 21:00 su Boomerang

Puntata di Doraemon intitolata “Il parco safari degli animali fantastici”. In questo episodio, Nobita racconta a Suneo di aver cavalcato un animale di fantasia. E quando Suneo decide di volerlo imitare, sarà Doraemon a portarlo in un’avventura tutta speciale!

Vampirina, ore 21:05 su Disney Junior

Seconda stagione per Vampirina. In questo episodio, intitolato “Il ritorno dei Boo Boys”, le ragazze spiritelle e Pat Poltergeist si esibiscono al concerto di paranormal pop.

