Songs of a Lost World, il nuovo album di The Cure in uscita a novembre

Just like heaven, verrebbe da esclamare parafrasando una delle canzoni più celebri dei Cure. Perché in effetti sono passati 16 anni da quando gli stessi lanciarono il loro 4:13 Dream. E per lunghi anni i fan hanno atteso questo "celestiale" annuncio. Che, finalmente, è arrivato: Robert Smith e soci sono pronti a presentare il nuovo disco Songs Of A Lost World. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la band aveva cambiato l'immagine del profilo dei propri canali social pubblicando un nuovo logo con uno sfondo completamente nero.

Altri segnali sono arrivati ai fan dei Cure attraverso cartoline nere con la scritta Songs Of A Lost World impressa in caratteri sparsi e, in fondo, la data di release del 1° novembre 2024, indicata in numeri romani. E così, indicazione su indicazione, i Cure hanno anche esposto un poster con il titolo dell'album proprio nel pub di Crawley dove avevano suonato il loro primo concerto. E non finisce qui: altre informazioni potrebbero arrivare ai fan accedendo al sito web www.songsofalost.world e poi inserendo la data di uscita dell'album in numeri romani: I. XI. MMXXIV. Il resto è tutto da scoprire - compreso l'accesso a una speciale community WhatsApp dei Cure - nei giorni che conducono all'attesissima release di novembre.

La release del nuovo disco dei Cure è un affare di famiglia

Tra i segnali donati ai fan dei Cure, c'è anche quello che ha voluto dare Eden Gallup, figlio del bassista Simon Gallup, postando i testi di un nuovo brano dei Cure, Alone: "This is the end of every song that we sing…”. Nei giorni scorsi, intanto, sono stati pubblicati in rete anche due brani: And Nothing Is Forever è I Can Never Say Goodbye, finora suonati solo live e che, pare, faranno parte della tracklist del disco.