The Cure, nuovi brani in un vinile ecosostenibile dal vivo

Le registrazioni live di due nuove canzoni della leggendaria band britannica di post punk capitanata da Robert Smith saranno rilasciate su un vinile eco-friendly il 1° ottobre, segnando la prima uscita ufficiale di nuova musica della band in 16 anni. I pezzi sono "And Nothing Is Forever" e "I Can Never Say Goodbye"

I fan della leggendaria band inglese The Cure possono gioire: stanno per arrivare nuove canzoni su un singolo in vinile dal vivo intitolato November: Live in France 2022 (sul sito web dei Cure, l'album cita come titolo November, mentre sul sito dell'etichetta discografica il titolo sarebbe Novembre, per ora non si sa quale dei due titoli è il definitivo... Dalle immagini della copertina che già sono state mostrate dai profili ufficiali della band, si legge però "novembre", come è scritto in italiano insomma).



Si tratta di registrazioni live di due nuove canzoni del gruppo post punk capitanato da Robert Smith, e saranno rilasciate su un vinile eco-friendly il 1° ottobre 2024, segnando la prima uscita ufficiale di nuova musica della band in 16 anni.

I due nuovi brani si intitolano And Nothing Is Forever e I Can Never Say Goodbye. Si tratta di due pezzi che “sono diventati elementi fondamentali nei set della band”, scrive in queste ore Jazz Monroe su Pitchfork.

Intanto Robert Smith sta completando il seguito di 4:13 Dream del 2008, presumibilmente intitolato Songs of a Lost World.