Su Sky Cinema Collection è Sylvester Stallone Mania

In occasione della prima tv lunedì 27 aprile su Sky Cinema Uno di Rambo: Last Blood, dal 25 al 30 su Sky Cinema Collection il divo action diventa protagonista assoluto con una programmazione dedicata alle sue pellicole più amate (tutte disponibili anche On Demand).

Amanti del cinema action, tenetevi pronti perché la première di lunedì 27 aprile è di quelle d’eccezione: alle 21.15 andrà infatti in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno Rambo: Last Blood, il quinto e per ora ultimo capitolo della saga dedicata a John Rambo, in onda anche alle 21.45 su Sky Cinema Collection (canale 303).

Per celebrare questa occasione speciale, proprio su Sky Cinema Collection a partire da sabato 25 fino a giovedì 30 aprile la programmazione sarà dedicata interamente ad alcune delle pellicole più amate di Sylvester Stallone, protagonista assoluto dei vari Rambo, così come di tanti altri film di culto.

In programma nell’ambito della rassegna Sylvester Stallone Mania troviamo un altro film dedicato al tenace veterano del Vietnam, ovvero John Rambo, film non solo interpretato, ma anche diretto da “Sly” Stallone, in cui a distanza di ben 20 anni dal precedente capitolo Sylvester torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più famosi.

Ma non c’è, ovviamente, solo Rambo: su Sky Cinema Collection troverà per forze di cose ampio spazio anche “un certo” Rocky Balboa, che con Rambo rivaleggia in quanto a popolarità. In programmazione ci sono tutti i sei film della saga dedicata al pugilato, da Rocky a Rocky Balboa, con l’aggiunta dei due spin-off Creed e Creed II.

Ancora una volta, però, c’è molto di più, perché Sylvester Stallone non è “soltanto” Rocky e Rambo: ecco quindi in calendario anche il cult Over the Top, con Sly camionista campione di braccio di ferro, in viaggio con il figlio che vuole recarsi al capezzale della madre malata. E poi Backtrace, action che vede Sylvester nei panni di un detective FBI sulle tracce di un evaso interpretato da Matthew Modine.

Tra gli altri titoli che andranno in onda su Sky Cinema Collection, ci sono poi Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno ed Escape Plan 3 – L’ultima sfida, con il nostro eroe affiancato da 50 Cent e Dave Bautista. Completano la selezione due pellicole che portano Sylvester Stallone sul set con una serie di altri leggendari divi: da un lato Cop Land, con Robert De Niro e Harvey Keitel, dall'altro il film “allstar” I mercenari 2, in cui Sly calca la scena in compagnia degli altri action hero della sua generazione, da Bruce Willis ad Arnold Schwarzenegger.

Tutti i titoli della rassegna Sylvester Stallone Mania sono disponibili anche On Demand.