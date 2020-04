Sky Atlantic Maratone: a tutta Gomorra

Dopo la super maratona delle otto stagioni di Game of Thrones, e dopo alcune delle numerose maratone di Sky Atlantic Maratone, è tempo di (ri)ruffarsi nello spietato mondo di Gomorra, una delle produzioni originali Sky più amate e più viste in tutto il mondo. Dal 10 al 13 aprile, infatti, Sky Atlantic Maratone (canale 111, visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento) trasmetterà tutte le quattro stagioni della serie cult (scopri qui il calendario completo), un appuntamento imperdibile sia per i fan di vecchia data che sanno a memoria praticamente tutte le battute, sia per per chi invece Gomorra non l'ha mai vista e dunque deve necessariamente colmare questa lacuna.

Gomorra, il cast ieri e oggi: come sono cambiati gli attori della serie tv. FOTO

Su Sky Cinema torna anche Ciro Di Marzio



Oltre a ciò, lunedì 13 aprile in prima serata su Sky Cinema andrà in onda in prima tv L'IMMORTALE, il film con protagonista Ciro Di Marzio, il grande successo targato Vision Distribution prodotto da Cattleya che segna l’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Marco D’Amore, qui anche alla regia.

Dove e come vedere Gomorra in streaming

Non solo Sky Atlantic Maratone e non solo On Demand: le quattro stagioni di Gomorra - La serie sono infatti interamente disponibili anche in streaming su NOW TV, accessibile tramite chiavetta o tramite app desktop. Buona visione!



Chernobyl, Gomorra, The Young Pope e le altre: tutte le maratone di aprile

Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2020 su Sky