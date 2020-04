Dopo la super maratona delle otto stagioni di Game of Thrones , e dopo alcune delle numerose maratone di Sky Atlantic Maratone , è tempo di (ri)ruffarsi nello spietato mondo di Gomorra , una delle produzioni originali Sky più amate e più viste in tutto il mondo. Dal 10 al 13 aprile , infatti, Sky Atlantic Maratone (canale 111, visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento) trasmetterà tutte le quattro stagioni della serie cult: scopri di più.

Continuano le maratone di Sky Atlantic Maratone (canale 111, visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento), ma tra i numerosi appuntamenti in programma nei prossimi giorni (clicca qui per scoprire quali sono) non possiamo non segnalarvi questa notizia-bomba: dal 10 al 13 aprile verranno infatti trasmesse tutte e quattro le stagioni della serie cult GOMORRA (una stagione al giorno, 48 episodi in totale), l'occasione perfetta per (ri)tuffarsi nell'oscuro mondo in cui vivono e agiscono i protagonisti della produzione originale Sky da record.

Un appuntamento imperdibile sia per i fan di vecchia data che sanno a memoria praticamente tutte le battute e che, almeno una volta all'anno, hanno bisogno della loro dose di Ciro, Genny, Don Pietro, Donna Imma, Scianel, Sangue Blu, e compagni, sia per per chi invece Gomorra non l'ha mai vista e dunque deve necessariamente colmare questa lacuna.

Qui sotto il calendario completo:

10 aprile, STAGIONE 1, a partire dalle 12.30

11 aprile, STAGIONE 2, a partire dalle 12.00

12 aprile, STAGIONE 3, a partire dalle 12.45

13 aprile, STAGIONE 4, a partire dalle 10.45

Ma non è finita qui: lunedì 13 aprile in prima serata su Sky Cinema andrà infatti in onda in prima tv L'IMMORTALE, il film con protagonista Ciro Di Marzio, il grande successo targato Vision Distribution prodotto da Cattleya che segna l’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Marco D’Amore, qui anche alla regia.

Già che ci siamo, ne approfittiamo anche per ricordarvi che su Sky Atlantic ogni lunedì è in onda la terza stagione di Westworld (la mattina alle 03.00 in contemporanea con gli U.S.A., poi in replica in prima serata), mentre il mercoledì sera l'appuntamento è alle 21.15 con la terza stagione di Babylon Berlin. Venerdì 17 aprile debutterà invece un'altra produzione originale Sky, Diavoli, serie tv in 10 parti tratta dal libro I Diavoli di Guido Maria Brera, con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak. Se siete amanti dei western contemporanei vi suggeriamo infine la prima stagione di Yellowstone, la serie tv creata da Taylor Sheridan con protagonista Kevin Costner (il gran finale andrà in onda venerdì 10 aprile alle 21.15, ma trovate tutti gli episodi On Demand e in streaming su NOW TV). Buona visione!

Chernobyl, Gomorra, The Young Pope e le altre: tutte le maratone di aprile

Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2020 su Sky