C'è una sola maratona in tempo di quarantena: la maratona seriale! Dal 3 al 16 aprile Sky Atlantic +1 (canale 111) si trasforma in Sky Atlantic Maratone , con una programmazione semplicemente imperdibile! Romanzo Criminale, ZeroZeroZero, Chernobyl, Il Miracolo, The Young Pope, The New Pope, The Outsider, Big Little Lies, Catch-22, Euphoria, The Loudest Voice, His Dark Materials, Yellowstone e tante altre altre serie ci terranno compagnia (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). E in occasione del lancio su Sky Cinema del film L'Immortale , dal 10 al 13 aprile il canale 111 sarà interamente dedicato a Gomorra - La serie , una stagione al giorno per quattro giorni: scopri di più.

Tutti gli episodi, di tutte le stagioni, di tutte le serie TV Sky più amate. Tutto in un unico canale, attivo per due settimane. Al canale 111 (visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento) di Sky si accende, dal 3 al 16 aprile, SKY ATLANTIC MARATONE, un unico canale dove (ri)vivere le emozioni delle migliori serie tv, dalle più recenti a quelle più amate del passato, la maggior parte delle quali anche disponibili sempre on demand su Sky e NOW TV, insieme a molto altro da scoprire o rivedere.

Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2020 su Sky

Ben 21 titoli per un vero e proprio best of che spazia dalle principali serie Sky Original – da Romanzo Criminale a ZeroZeroZero, passando per Il Miracolo di Niccolò Ammaniti, Catch-22, il manifesto contro la follia della guerra firmato George Clooney, il sontuoso dittico di Paolo Sorrentino con The Young Pope e The New Pope, e la premiatissima Chernobyl – alle produzioni HBO e SHOWTIME più prestigiose, da The Outsider dal Re dell’horror Stephen King e Euphoria, l’acclamato ritratto sotto acidi e luci al neon della Generazione Z, con Zendaya, fino a Big Little Lies e alle sue straordinarie interpreti e a The Loudest Voice – Sesso e potere, su ascesa e caduta del mogul di Fox News Roger Ailes, con un quasi irriconoscibile Russell Crowe.

Fino a due maratone al giorno per quattordici giorni, per continuare a offrire al pubblico, soprattutto in giorni di permanenza forzata a casa come quelli che viviamo, quante più alternative possibile, mettendo a sua disposizione tutto il meglio delle serie Sky, non stop e per intero.

E dal 10 al 13 aprile, inoltre, il canale si declinerà in una maratona interamente dedicata a GOMORRA, la serie italiana che ha battuto ogni record. Quattro giorni per quattro stagioni cult vendute in più di 190 territori nel mondo, in occasione del debutto su Sky Cinema, il 13 aprile in prima serata, de L’IMMORTALE, il grande successo targato Vision Distribution prodotto da Cattleya che segna l’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Marco D’Amore, anche regista del film.

Di seguito la programmazione completa di SKY ATLANTIC MARATONE:

3 aprile

His Dark Materials (dalle 06:00 e dalle 16:00)

Big Little Lies (stagioni 1 e 2) (dalle 23.15)

4 aprile

A Discovery of Witches (dalle 16:25)

Euphoria (dalle 23:00)

5 aprile

La verità sul caso Harry Quebert (dalle 15:00)

Picnic at Hanging Rock (dalle 23:00)

6 aprile

The Outsider (dalle 13:00)

The Night Of (dalle 23.15)

7 aprile

Chernobyl (dalle 12:00)

Catch-22 (dalle 23.15)

8 aprile

Romanzo Criminale (dalle 11:00)

9 aprile

Romanzo Criminale 2 (dalle 13:00)

10 aprile

Gomorra (dalle 12:15)

11 aprile

Gomorra 2 (dalle 12:15)

1 2 aprile

Gomorra 3 (dalle 12:45)

13 aprile

Gomorra 4 (dalle 10:45)

ZeroZeroZero (dalle 21.15)

14 aprile

Yellowstone (dalle 14:00)

The Loudest Voice (dalle 23.15)

15 aprile

The Young Pope (dalle 13:00)

Il Miracolo (dalle 23.15)

16 aprile

The New Pope (dalle 14:00)

Patrick Melrose (dalle 23.15)

SKY ATLANTIC MARATONE (canale 111, visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento.):

- Dal 3 al 16 aprile tutto il meglio delle serie Sky in un unico canale, con i titoli per la maggior parte sempre disponibili anche on demand su Sky e NOW TV insieme a molti altri