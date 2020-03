Ad aprile le proposte Sky di serie tv sono tante, varie e perfette per tutti. Per trascorrere al meglio questo periodo del #restiamoacasa , gli appuntamenti imperdibili sono moltissimi. Da Diavoli , la produzione originale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, alla terza stagione di Babylon Berlin , passando per la prima di Yellowstone e la terza di Westworld , che continuano la loro corsa, ecco tutto quello che non si può assolutamente rimandare (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV).

Aprile dolce dormire? Macché! Con tutte le proposte di serie tv targate Sky, impossibile dormire sugli allori: ci sono appuntamenti troppo imperdibili. Da Diavoli, la nuova produzione originale di Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, all’attesissima terza stagione di Babylon Berlin, ecco cosa vi terrà incollati allo schermo. Facendovi trascorrere meglio questo tempo del #restiamoacasa. Tutti i titoli proposti da Sky sono disponibili On Demand e sono in streaming su NOW TV, quindi potrete guardarli, riguardarli e riguardarli ancora quando vorrete.

Ecco le migliori serie TV da vedere ad aprile 2020 su Sky:

Babylon Berlin – Stagione 3

Dal 1° aprile alle 21.15 su Sky Atlantic arriva l’attesissima terza stagione di Babylon Berlin, la produzione originale tedesca di Sky ambientata nella Berlino di fine anni Venti. L’ispettore Gereon Rath, interpretato da Volker Bruch, è ancora il protagonista delle vicende a tinte noir e sarà impegnato nelle indagini di un Vip: una star del cinema ritrovata senza vita durante le riprese del primo lungometraggio sonoro della storia. Colpi di scena, suspense e una trama che non lascia scampo allo spettatore (così come ai personaggi…) sono gli ingredienti che fanno di questa ricetta il piatto forte in menù ad Aprile. La 1° e la 2° stagione di Babylon Berlin sono disponibili On Demand e sono in streaming su NOW TV. Stesso discorso anche i nuovi episodi, in contemporanea con la messa in onda.

Diavoli

Dal 17 aprile parte su Sky Atlantic Diavoli, la nuova produzione originale di Sky che ha come scenario quello dell’alta finanza. Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono i protagonisti d’eccezione, rispettivamente interpreti di Massimo Ruggero, giovane broker assetato di soldi e successo, e del suo mentore Dominic Morgan, senza alcuna morale e scrupolo come tanti squali della finanza. Tra guerre finanziare, scandali, pugnalate alle spalle e love story tormentate, Diavoli mescola tutto ciò che di più diabolico si possa pensare. Quindi molto ma molto allettante... Gli episodi, in onda a partire dal 17 aprile su Sky Atlantic, saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV, in concomitanza con la messa in onda.

Westworld - Stagione 3

Westworld è arrivata alla terza stagione, in onda da marzo fino a fine aprile ogni lunedì alle 03.00 e poi in prima serata alle 21.15, in versione originale sottotitolata (la versione doppiata sarà realizzata e resa disponibile non appena possibile). Ambientata nel parco divertimenti messo a titolo, popolato da androidi che vestono i panni di figuranti di questo mondo in salsa Wild-West, la serie racconta di vicende drammatiche e fantascientifiche che lasciano a bocca aperta. I ricchissimi ospiti del parco si recano lì per sfogare le proprie fantasie represse, senza freni inibitori né paure dal momento che gli androidi che ci lavorano non sono programmati per fare del male agli esseri umani. Ma le cose, chiaramente, non andranno così… Nella terza stagione, però, Dolores (Evan Rachel Wood), che ha portato con sé altri 5 residenti, è nel mondo reale...ed è pronta a fare una vera e propria rivoluzione! New entry della S03: Aaron Paul e Vincent Cassel. La prima e la seconda stagione di Westworld sono disponibili On Demand e in streaming su NOW TV, così come i nuovi episodi in concomitanza con la messa in onda. Recuperatele e non perdetevi le avventure venate di thriller di questo capolavoro.

Yellowstone - Stagione 1

La prima stagione di Yellowstone, la serie tv western con protagonista Kevin Costner, è incominciata il 13 marzo e andrà avanti fino ad aprile, con un imperdibile finale di stagione previsto per venerdì 10 aprile. Costner veste i panni country di John Dutton, proprietario terriero che possiede il più grande ranch statunitense che si ritrova a dover difendere i propri possedimenti da tanti spietati imprenditori edili che vorrebbero metterci le mani sopra. Anche una vicina comunità di nativi americani rivendicherà il terreno su cui sorge il ranch di Dutton così come la progettazione del primo Parco Nazionale d'America confinante con il ranch metterà a rischio la sua proprietà. Ma John Dutton è pronto a tutto pur di non mollare la propria terra. Nove episodi che vi terranno incollati allo schermo, tutti recuperabili On Demand e in streaming su NOW TV se ve li siete persi.

Le maratone di Sky Atlantic

Dal 3 al 16 aprile il vostro best friend diventarà il canale 111 di Sky, che per l'occasione diventerà Sky Atlantic Maratone, un pop-up channel che permetterà di riguardare tutte le serie top di Sky, rivivendo le emozioni di capolavori come Romanzo Criminale, ZeroZeroZero, Chernobyl, Il Miracolo, The Young Pope, The New Pope e tantissime altre. The Outsider, Big Little Lies, Catch-22, Euphoria, The Loudest Voice – Sesso e potere, His Dark Materials – Queste oscure materie, e molto altro ancora. Due maratone al giorno per quattordici giorni, per offrire in questo periodo in cui #restiamoacasa è fondamentale tanto svago a tutti. Tanti generi diversi, per rispondere ai gusti e alle esigenze di tutti quanti.

Imperdibile Gomorra

In occasione dell’uscita su Sky Cinema del film L’immortale, il canale 111 di Sky sarà interamente dedicato a Gomorra, con una stagione al giorno per quattro giorni, dal 10 al 13 aprile. Da don Pietro Savastano, boss di Secondigliano in testa al clan più temuto di sempre nelle prime due stagioni, fino a Ciro, Genny, Sangueblù e a figure femminili da chapeau come quelle di Donna Imma, Patrizia e Scianel, fare una full immersion nel mondo di Gomorra equivale a vivere un’avventura a tinte forti tutta d’un fiato. Se avete voglia di rivedere un capolavoro (anzi: tanti capolavori dato che ogni stagione è un gioiello) per cui siamo applauditi in tutto il mondo, approfittate dell’appuntamento dedicato a Gomorra dal 10 al 13 aprile. Per "stare senza pensieri", almeno per quattro giorni.