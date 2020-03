Il suo nome è Volker Bruch , ma in Italia è quasi per tutti Gereon Rath , il protagonista dell'avvincente serie tv Babylon Berlin, da mercoledì 1 aprile alle 21.15 nuovamente su Sky Atlantic con i nuovi episodi della terza stagione (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). In attesa di rivederlo in azione nei bassifondi della Berlino del 1929, scorri la gallery con le sue foto più belle.