Babylon Berlin 3 sarà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic da mercoledì 1 aprile alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV)

Babylon Berlin 3, i nuovi episodi su Sky Atlantic

Gereon Rath e Charlotte Ritter, i protagonisti dell'avvincente Babylon Berlin, stanno per tornare su Sky Atlantic con una terza stagione che ci terrà incollati allo schermo.Questo nuovo capitolo televisivo - basato sul secondo volume della saga letteraria ideata dallo scrittore Volker Kutscher, La morte non fa rumore (Der stumme Tod. Gereon Raths zweiter Fall, uscito in Germania nel 2009 e in Italia nel 2018) - da una parte è ovviamente collegato a quanto visto nel finale della S02, ma c'è una nuova indagine che attende l'ispettore Rath, comunque sempre alle prese con i demoni del suo passato.

Negli studios della Babelsberg Film si sta girando uno dei primi film sonori dell’epoca, e come protagonista è stata scritturata la star Betty Winter. Durante le riprese, però, accade una vera e propria tragedia: l'attrice muore a causa della caduta, apparentemente accidentale, di un riflettore. In realtà, le prime indagini condotte dalla mitica coppia Rath & Ritter fanno sospettare che di accidentale ci sia ben poco, e che la triste fine di Betty Winter sia in qualche modo collegata alla mafia locale.

Nel cast Volker Bruch (Gereon Rath), Liv Lisa Fries (Charlotte Ritter), Leonie Benesch (Greta Overbeck), Christian Friedel (Reinhold Gräf), Severija Janušauskaitė (Swetlana Sorokina/Nikoros), Lars Eidinger (Alfred Nyssen), Ivan Shvedoff (Alexej Kardakow), Mišel Matičević (l'armeno), Jens Harzer (Dr. Anno Schmidt/Rath), Benno Fürmann (Günther Wendt), Jacob Matschenz (Fritz/Richard Pechtmann), Hannah Herzsprung (Helga Rath), Karl Markovics (Samuel Katelbach), Fritzi Haberlandt (Elisabeth Behnke).

Non perdere i nuovi episodi di Babylon Berlin 3, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic da mercoledì 1 aprile alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV).