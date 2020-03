Su Sky Atlantic sta per debuttare la terza, attesissima stagione di Westworld , in onda da lunedì 16 marzo alle 02.00, in contemporanea con gli USA (poi in replica alle 20.15 e alle 23.15, dopo il finale di The Outsider), in versione originale sottotitolata. Ecco cosa ci aspetta : scopri di più. - Westworld 3: la guerra di Dolores

di Linda Avolio

Westworld 3, ecco di cosa parlerà la nuova stagione

La terza stagione di Westworld, composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, vedrà Dolores intenta a mettere in atto il suo piano, cioè l'eliminazione della specie umana in favore della propria. Bernard, come facilmente intuibile, tenterà di evitare una tale catastrofe, e a quanto pare ad aiutarlo ci sarà Stubbs, che però, non dimentichiamolo, nel finale della S02 ha permesso a Dolores di fuggire dall'isola nascosta nel corpo sintetico di Charlotte Hale. Anche qualcun altro tenterà di fermarla: Maeve, l'unico androide in grado di competere con lei, riportata in vita dal misterioso Serac, il personaggio interpretato da Vincent Cassel, un pezzo grosso dietro la Incite, la compagnia che, grazie a un potentissimo algoritmo, ha messo in ordine il mondo intero. Da quanto visto nel trailer ufficiale della S03, Serac vuole Miss Abernathy morta, ma per quale motivo precisamente?

Westworld 3: il trailer della serie tv in arrivo su Sky, fotogramma per fotogramma. FOTO

Al fianco di Dolores, invece, troveremo Charlotte Hale - anche se non è ben chiaro se si tratterà veramente di lei o di Halores, di una versione sintetita di Hale rivisitata e "corretta" o addirittura di qualcuno altro - e Caleb, il nuovo personaggio interpretato da Aaron Paul, un ex militare che fatica a tornare alla vita di tutti i giorni e che è alla disperata ricerca di qualcosa o qualcuno di reale. Non mancherà poi William, il famigerato Uomo in Nero, a quanto pare intenzionato a "salvare questo ca**o di mondo," anche se per ora non è ben chiaro in che modo lo farà. Distruggendo tutto...o comprando tutto? Lo scopriremo presto.

Da un mondo finto, creato a tavolino e popolato da individui ignari della loro condizione di schiavitù, al mondo reale, anch'esso popolato da individui in realtà privi del libero arbitrio, il viaggio di Dolores, in missione per conto delle nuove divinità, cioè degli esseri appartenenti alla sua specie, ci mostrerà che, in fondo, tra il parco di Westworld e quello che c'è là fuori non c'è poi così tanta differenza...

Clicca qui per il ripasso della prima stagione

Clicca qui per il ripasso della seconda stagione

Westworld 3, il cast della serie

Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy)

Thandie Newton (Maeve Millay)

Ed Harris (William/l'Uomo in Nero)

Jeffrey Wright (Bernard Lowe)

Tessa Thompson (Charlotte Hale)

Luke Hemsworth (Ashley Stubbs)

Aaron Paul (Caleb Nichols)

Vincent Cassel (Serac)

Lena Waithe (Ash)

Scott Mescudi (Francis)

John Gallagher Jr. (Liam)

Tommy Flanagan (Martin Connells)