#iorestoacasa , certo, dobbiamo farlo e lo faremo, ma la buona notizia è che pur senza allontanarci dalle nostre dimore potremo comunque fare un viaggio veramente fantastico. Come? Semplicissimo: basterà sintonizzarsi dal 26 marzo al 2 aprile su Sky Atlantic +1 (canale 111), che per otto giorni cambierà veste e diventerà Sky Atlantic - Il Trono di Spade , con una programmazione interamente dedicata alla serie cult di casa HBO tratta dai libri di George R.R. Martin, Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (una stagione al giorno). Tutti gli 83 episodi di Game of Thrones saranno disponibili anche On Demand e saranno in streaming su NOW TV. Scorri la gallery con le foto del cast ieri e oggi e scopri come sono cambiati negli anni gli attori di Game of Thrones.