Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 24 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 24 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Diavoli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo episodio della prima stagione della serie Sky Original con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Massimo intende scoprire se Dominic sta davvero tentando di nascondere degli affari segreti con Gheddafi. Ad aiutarlo c’è l’hacker argentina Sofia.

State of Play, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller che mescola politica e giornalismo. Un reporter porta avanti delle indagini sulla morte misteriosa di una donna, assistente personale di un potente deputato.

Confidence – La truffa perfetta, ore 21:15 su Premium Energy

Jake è un vero maestro della truffa, inseguito dalla polizia e, al tempo stesso, da un pericoloso boss, che ha tentato di fregare.

Original Sin, ore 21:15 su Premium Emotion

Thriller con protagonisti Antonio Banderas e Angelina Jolie, remake de “La mia droga si chiama Julie”, di Francois Truffaut. Ambientato a Cuba, sul finire dell’800, vede come protagonisti Luis e Julia. I due si sposano ma, col passare del tempo, l’uomo trova sempre più misteriosi alcuni atteggiamenti della moglie.

Film comici da vedere stasera in TV

The Party, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Humor britannico in una commedia che vede una festa tramutarsi rapidamente in una serata drammatica. Il tutto dopo l’inatteso annuncio del padrone di casa.

40 giorni e 40 notti, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Josh Hartnett in una commedia con Shannyn Sossamon. Il protagonista, a causa di una delusione amorosa, decide di fare voto di castità, rinunciando al sesso per 40 giorni. L’incontro con Erica però complicherà i suoi piani.

Benvenuti a casa mia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

L’intero cast di “Non sposate le mie figlie” torna con una nuova commedia. Un intellettuale, convinto sostenitore dell’accoglienza, si ritrova a essere sfidato nel mettere in pratica le sue idee.

L’ora legale, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Ficarra e Picone in una commedia sull’Italia di oggi. Gli elettori di un piccolo paesino siciliano scelgono un sindaco in base alla sua onestà. Vogliono cambiare ma si rendono conto ben presto che lo stravolgimento della loro vita è eccessivo.

Croce e delizia – 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann in una commedia che ritrae l’amore di una coppia gay, che riuscirà a scardinare gli equilibri delle rispettive famiglie.

Omicidio all’italiana, ore 21:15 su Premium Comedy

Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina in una commedia tra il demenziale e il surreale. Un film che fa il verso alla televisione del dolore e al turismo dell’orrore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

C’era una volta in America, ore 21:15 su Robert De Niro Collection

Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone, con Robert De Niro e James Woods. Sulle note di Ennio Morricone si dipana la storia di una banda di gangster, dalla giovane età alla maturità, fino al drammatico declino.

Il viaggio di Yao, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un attore francese si ritrova a Dakar per un tour promozionale. Scopre così le proprie radici senegalesi, cimentandosi in un viaggio per riaccompagnare un bambino al proprio villaggio.

Sul lago dorato, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma sentimentale, premiato con 3 Oscar e 3 Golden Globe, con Katherine Hepburn e Henry Fonda. Due anziani vedono le proprie dinamiche familiari stravolte dopo l’arrivo di un pestifero adolescente.

A Star is Born, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Lady Gaga e Bradley Cooper in uno dei film più importanti del 2018, remake di un classico del cinema. È la storia di un cantante affermato, che annega nelle proprie dipendenze, e della giovane di talento che scopre e aiuta a emergere. I due si innamorano ma la storia d’amore che li travolge ha forti tinte drammatiche.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jennifer Garner protagonista di un revenge-movie. È una madre ferita, sola dopo l’uccisione della sua famiglia da parte di una gang. Questa è stata assolta e lei decide di farsi giustizia da sola.

Film horror da vedere stasera in TV

Crucifixion – Il male è stato invocato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un horror demoniaco, proposto dai produttori di “The Conjuring”. Un film tratto da una storia vera, ambientato in Romania, nel 2004. Una reporter di New York porta avanti delle indagini sul caso di una suora morta nel corso di un esorcismo.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV