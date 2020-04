Diavoli, la serie tv: ecco dove vederla

Diavoli, dove e quando vedere la serie tv

Su Sky Atlantic sta per arrivare Diavoli, la serie con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera, per un totale di 10 episodi e di 5 settimane di messa in onda a partire dal 17 aprile. Ovviamente Diavoli, una produzione originale Sky, sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 17 aprile, 21.15: Episodio 1 e 2

Venerdì 24 aprile, 21.15: Episodio 3 e 4

Venerdì 1 maggio, 21.15: Episodio 5 e 6



Venerdì 8 maggio, 21.15: Episodio 7 e8



Venerdì 15 maggio, 21.15: Episodio 9 e 10 (finale di stagione)

Diavoli, il trailer della serie tv. VIDEO

Diavoli, ecco di cosa parla la serie tv

La storia ruota attorno al profondo legame tra i due protagonisti: da un lato l’italiano Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), perfetto esempio di self-made man e spregiudicato Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, La New York - London Investment Bank (NYL); dall’altro, Dominic Morgan (Patrick Dempse), uno degli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo.

Il sodalizio tra i due uomini inizierà a sgretolarsi quando, a causa dei segreti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale e dovrà scegliere se fidarsi del suo mentore o se provare a fermarlo. Accanto a Borghi e a Dempsey troviamo Kasia Smutniak nei panni di Nina, la sofisticata e molto determinata moglie di Dominic, al quale è unita da sentimenti ma anche da interessi molto specifici.

Oltre ai tre protagonisti, nel cast anche troviamo Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049). Regia di Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Maria Michelini (I Medici). Sceneggiatura: Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Daniele Cesarano, Barbara Petronio, Ezio Abbate.